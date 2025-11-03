O proprietário de uma adega foi preso neste domingo (2), em seu estabelecimento, de posse de um rifle de uso restrito, e também de uma arma de Airsoft. Com ele também foram apreendidos uma porção de maconha e um comprimido de ecstasy. A prisão foi feita por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Os GMs faziam patrulhamento, quando em frente a uma adega flagraram quatro pessoas fumando maconha. Ao perceber que seriam abordados, eles jogaram o baseado no chão e pisaram em cima.

A abordagem foi realizada, momento em que os agentes notaram um cabo metálico sobre uma bancada. Ao averiguarem, encontraram uma arma de fogo (rifle de uso restrito) e uma arma de Airsoft.