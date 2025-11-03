A presença de aves e outros animais silvestres nas proximidades de aeroportos – como o de Jundiaí – tem se tornado uma preocupação crescente entre autoridades aeronáuticas e ambientais. O chamado “risco de fauna” representa uma ameaça tanto à segurança das operações aéreas quanto à preservação da biodiversidade local. Colisões entre aves e aeronaves, conhecidas como bird strikes, são mais comuns do que se imagina e podem causar danos significativos aos motores e estruturas das aeronaves, além de colocar em risco a vida de passageiros e tripulantes. Em Jundiaí, apesar de não haver voos comerciais, a movimentação de voos executivos e de instrução está entre as maiores do Brasil.

Para reduzir esses riscos, a Rede VOA vem adotando uma série de medidas preventivas de manejo ambiental e mapeamento de risco, como o controle de resíduos, o monitoramento constante da fauna e o uso de tecnologias para afastar aves das rotas de decolagens e pousos. O trabalho envolve principalmente a equipe de meio ambiente e de segurança operacional, que precisam equilibrar os riscos com a preservação ambiental — um desafio que exige planejamento e ações contínuas.

“Nosso compromisso com a segurança operacional é absoluto, e um dos pontos críticos que estamos monitorando com muita atenção é o risco representado pela presença de urubus e outras aves nas proximidades do aeroporto”, comenta o CEO da Rede VOA, Marcel Moure. “A fauna local, quando não controlada adequadamente, pode causar incidentes graves envolvendo aeronaves. Por isso, estamos trabalhando em conjunto com órgãos ambientais e autoridades aeroportuárias para implementar medidas eficazes de manejo e controle dos atrativos de fauna, garantindo o equilíbrio ecológico da região sem comprometer a segurança das operações aéreas”, completa.