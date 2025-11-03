Uma idosa de 73 anos morreu em casa, com sangramento interno, neste domingo (2), no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, após receber alta do hospital menos de 10 horas antes, com quatro costelas quebradas, resultantes de um acidente de trânsito. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Na tarde de sábado (1), por volta as 13h, a aposentada dirigia seu carro pela avenida Osmundo Santos Pellegrini, quando colidiu na traseira de um carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ela foi socorrida a um hospital particular da cidade, onde foram constatadas quatro costelas quebradas.

Segundo a filha da vítima relatou à polícia, após avaliação médica ela foi liberada, ainda no sábado.