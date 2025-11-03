Uma idosa de 73 anos morreu em casa, com sangramento interno, neste domingo (2), no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, após receber alta do hospital menos de 10 horas antes, com quatro costelas quebradas, resultantes de um acidente de trânsito. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.
Na tarde de sábado (1), por volta as 13h, a aposentada dirigia seu carro pela avenida Osmundo Santos Pellegrini, quando colidiu na traseira de um carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ela foi socorrida a um hospital particular da cidade, onde foram constatadas quatro costelas quebradas.
Segundo a filha da vítima relatou à polícia, após avaliação médica ela foi liberada, ainda no sábado.
No início da tarde deste domingo (2), por volta de 13h20, a filha a encontrou desacordada em casa. Uma ambulância foi chamada e o médico constatou sangramento interno, não havendo tempo para socorro, pois faleceu logo em seguida, às 14h10.
O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos e os resultados vão ajudar a Polícia Civil nas investigações.