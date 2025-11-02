O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí promove, na quarta-feira, dia 5 de novembro, das 9h às 14h, um processo seletivo com 500 vagas de emprego, em parceria com o Mercado Livre.

As oportunidades são para os cargos de Representante de Envios I e Auxiliar de Logística. Os interessados não precisam ter experiência anterior, devendo apenas ter ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos e residir em Jundiaí, Várzea Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato ou Campo Limpo Paulista. Confira os detalhes das vagas:

Cargos: Representante de Envios I e Auxiliar de Logística (500 vagas)

Requisitos: Ensino Fundamental completo, idade acima de 18 anos, ambos os sexos, sem necessidade de experiência

Salário: R$ 2.025,00 + bônus mensal de R$ 182,00

Benefícios: vale-alimentação de R$ 265,00 (via Mercado Pago); transporte fretado (atende 100% das regiões participantes); refeitório no local (café e refeição principal); assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio-creche e programa de psicoterapia on-line