02 de novembro de 2025
500 VAGAS

Processo seletivo oferece emprego para cinco cidades da região

Por Redação | Secretaria da Justiça e Cidadania
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
As vagas são para residentes em em Jundiaí, Várzea Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato ou Campo Limpo Paulista
O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí promove, na quarta-feira, dia 5 de novembro, das 9h às 14h, um processo seletivo com 500 vagas de emprego, em parceria com o Mercado Livre.

As oportunidades são para os cargos de Representante de Envios I e Auxiliar de Logística. Os interessados não precisam ter experiência anterior, devendo apenas ter ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos e residir em Jundiaí, Várzea Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato ou Campo Limpo Paulista. Confira os detalhes das vagas:

Cargos: Representante de Envios I e Auxiliar de Logística (500 vagas)
Requisitos: Ensino Fundamental completo, idade acima de 18 anos, ambos os sexos, sem necessidade de experiência
Salário: R$ 2.025,00 + bônus mensal de R$ 182,00
Benefícios: vale-alimentação de R$ 265,00 (via Mercado Pago); transporte fretado (atende 100% das regiões participantes); refeitório no local (café e refeição principal); assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio-creche e programa de psicoterapia on-line

Data: quarta-feira, 5 de novembro
Horário: das 9h às 14h
Endereço: rua Alceu de Toledo Pontes, 200, Cecap

