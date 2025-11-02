A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou a formação em Primeiros Socorros para as equipes gestoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. A iniciativa integra as ações de cuidados do programa municipal Escola da Gente e garante também o cumprimento da Lei nº 13.722/2018 – também conhecida como Lei Lucas – que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para educadores de estabelecimentos públicos e privados de educação básica.

A formação ocorreu no Complexo Argos, nos períodos da manhã e da tarde, contemplando cerca de 250 diretores, assistentes de direção e coordenadores pedagógicos das escolas, por meio da iniciativa do Departamento de Formação da SME com a FMJúnior, empresa júnior composta por estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).

“Formações como esta reafirmam o compromisso da gestão municipal com o cuidado, segurança e a vida dos estudantes. A escola é um espaço de aprendizagem, convivência e acolhimento, onde, eventualmente, o inesperado pode acontecer. Por isso, em consonância com o programa Escola da Gente e o cumprimento da Lei Lucas, queremos fortalecer a nossa rede e, por meio da formação, trazer tranquilidade e rapidez em prol de salvar vidas”, comentou Sheila Hamburg, diretora do Departamento de Formação da SME.