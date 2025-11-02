A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou a formação em Primeiros Socorros para as equipes gestoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. A iniciativa integra as ações de cuidados do programa municipal Escola da Gente e garante também o cumprimento da Lei nº 13.722/2018 – também conhecida como Lei Lucas – que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para educadores de estabelecimentos públicos e privados de educação básica.
A formação ocorreu no Complexo Argos, nos períodos da manhã e da tarde, contemplando cerca de 250 diretores, assistentes de direção e coordenadores pedagógicos das escolas, por meio da iniciativa do Departamento de Formação da SME com a FMJúnior, empresa júnior composta por estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).
“Formações como esta reafirmam o compromisso da gestão municipal com o cuidado, segurança e a vida dos estudantes. A escola é um espaço de aprendizagem, convivência e acolhimento, onde, eventualmente, o inesperado pode acontecer. Por isso, em consonância com o programa Escola da Gente e o cumprimento da Lei Lucas, queremos fortalecer a nossa rede e, por meio da formação, trazer tranquilidade e rapidez em prol de salvar vidas”, comentou Sheila Hamburg, diretora do Departamento de Formação da SME.
As atividades tiveram início no auditório Elis Regina, com a formação teórica do médico Guilherme Bellato, que detalhou os aspectos teóricos, manobras e fluxogramas dos protocolos para os primeiros socorros de episódios de parada cardiorrespiratória, engasgo, crise convulsiva e queimaduras. Bellato reforçou os procedimentos para o desengasgo de lactentes e a importância da atribuição das atividades durante o socorro e de se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Na sequência, os 12 estudantes integrantes da empresa júnior dividiram-se em seis estações práticas, divididas nas salas do Centro Municipal de Formação do Complexo Argos, onde as equipes gestoras realizaram na prática as manobras de primeiros socorros para casos de ressuscitação cardiopulmonar e desengasgo em bonecos dos tamanhos infantis, jovens e adultos.