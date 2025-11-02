Uma atendente de loja de conveniência, em Jundiaí, foi vítima de importunação sexual durante o trabalho, na madrugada deste domingo (2). Um homem foi preso pelo crime. Além dele, outros dois foram presos por furto e dano ao estabelecimento, além de desacato contra os GMs.
A vítima estava trabalhando, quando três homens entraram no passaram a consumir bebidas alcoólicas e salgados. Após muito tempo, já por volta das 4h quando iam embora, se recusaram a pagar pelo que haviam consumido. Neste momento, enquanto ela insistia para que passagem a conta, um deles passou a fazer gestos e comentários repugnantes com conotação sexual, o que a deixou constrangida.
Ela acionou a Guarda Municipal, que enviou os GMs Reis e Vinícius Ferreira. No local eles tomaram a história da vítima e abordaram os suspeitos, que se mostraram exaltados, ofendendo e desacatando os GMs, além de desobedecer ordem de abordagem para revista pessoal. Foi necessário chamar reforço. Em poucos minutos mais duas equipes com oito guardas chegaram ao local.
Com os três detidos, os agentes avaliaram a loja e constataram dano a uma geladeira, também causado por eles.
Todos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foram presos por furto, dano e desacato. Um deles também foi enquadrado em importunação sexual.
Eles serão submetidos a audiência de custódia.