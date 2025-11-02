Uma atendente de loja de conveniência, em Jundiaí, foi vítima de importunação sexual durante o trabalho, na madrugada deste domingo (2). Um homem foi preso pelo crime. Além dele, outros dois foram presos por furto e dano ao estabelecimento, além de desacato contra os GMs.

A vítima estava trabalhando, quando três homens entraram no passaram a consumir bebidas alcoólicas e salgados. Após muito tempo, já por volta das 4h quando iam embora, se recusaram a pagar pelo que haviam consumido. Neste momento, enquanto ela insistia para que passagem a conta, um deles passou a fazer gestos e comentários repugnantes com conotação sexual, o que a deixou constrangida.

Ela acionou a Guarda Municipal, que enviou os GMs Reis e Vinícius Ferreira. No local eles tomaram a história da vítima e abordaram os suspeitos, que se mostraram exaltados, ofendendo e desacatando os GMs, além de desobedecer ordem de abordagem para revista pessoal. Foi necessário chamar reforço. Em poucos minutos mais duas equipes com oito guardas chegaram ao local.