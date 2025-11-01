O programa Emprego da Gente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí, realiza na próxima terça-feira, 4 de novembro, um mutirão de contratação para quem busca uma colocação no varejo. A ação ocorre das 10h às 15h, no Espaço Jundiaí Empreendedora, e reúne oportunidades para trabalhar nas lojas do Maxi Shopping Jundiaí.
Entre as vagas disponíveis, há colocações para diferentes níveis e áreas, incluindo:
- Fiscal;
- Vendedor(a);
- Subgerente;
- Consultor(a);
- Estoquista;
- Operador(a) de Caixa;
- Atendente de Loja;
- Auxiliar de Cozinha;
- Técnico(a) de Manutenção.
Os interessados devem comparecer com documento com foto e currículo impresso. Não é necessário realizar inscrição prévia.
A ação reforça a estratégia do município de aproximar empresas e candidatos, acelerando o acesso ao mercado de trabalho. Para Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços, a iniciativa fortalece o desenvolvimento econômico local. “Quando o poder público constrói pontes com o setor privado, a cidade inteira ganha. Essas parcerias ampliam oportunidades para os trabalhadores e ajudam as empresas a encontrarem profissionais preparados. É assim que impulsionamos emprego, renda e crescimento real para Jundiaí.”
Missão do Emprega+
O Emprega+ é voltado à empregabilidade e à qualificação da mão de obra local, alinhando oferta e demanda do mercado de trabalho.
Por meio de parcerias com empresas e instituições de ensino, o Emprega+ oferece:
- Intermediação de vagas e feiras de empregabilidade;
- Cursos de qualificação profissional;
- Apoio para entrada no Seguro-Desemprego;
- Divulgação de vagas de empresas locais.
Com políticas inclusivas, o programa prioriza jovens, mulheres, pessoas com deficiência e grupos em situação de vulnerabilidade, garantindo que o desenvolvimento econômico de Jundiaí seja também um desenvolvimento humano.