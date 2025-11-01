O programa Emprego da Gente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí, realiza na próxima terça-feira, 4 de novembro, um mutirão de contratação para quem busca uma colocação no varejo. A ação ocorre das 10h às 15h, no Espaço Jundiaí Empreendedora, e reúne oportunidades para trabalhar nas lojas do Maxi Shopping Jundiaí.

Entre as vagas disponíveis, há colocações para diferentes níveis e áreas, incluindo:

Fiscal;

Vendedor(a);

Subgerente;

Consultor(a);

Estoquista;

Operador(a) de Caixa;

Atendente de Loja;

Auxiliar de Cozinha;

Técnico(a) de Manutenção.

Os interessados devem comparecer com documento com foto e currículo impresso. Não é necessário realizar inscrição prévia.