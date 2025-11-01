01 de novembro de 2025
AMPLIAÇÃO

Jundiaí terá seleção na terça (4) para vagas no Maxi Shopping

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Entre as vagas disponíveis, há colocações para diferentes níveis e áreas, como subgerente, auxiliar de cozinha, estoquista, entre outras

O programa Emprego da Gente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí, realiza na próxima terça-feira, 4 de novembro, um mutirão de contratação para quem busca uma colocação no varejo. A ação ocorre das 10h às 15h, no Espaço Jundiaí Empreendedora, e reúne oportunidades para trabalhar nas lojas do Maxi Shopping Jundiaí.

Entre as vagas disponíveis, há colocações para diferentes níveis e áreas, incluindo:

  • Fiscal;
  • Vendedor(a);
  • Subgerente;
  • Consultor(a);
  • Estoquista;
  • Operador(a) de Caixa;
  • Atendente de Loja;
  • Auxiliar de Cozinha;
  • Técnico(a) de Manutenção.

Os interessados devem comparecer com documento com foto e currículo impresso. Não é necessário realizar inscrição prévia.

A ação reforça a estratégia do município de aproximar empresas e candidatos, acelerando o acesso ao mercado de trabalho. Para Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços, a iniciativa fortalece o desenvolvimento econômico local. “Quando o poder público constrói pontes com o setor privado, a cidade inteira ganha. Essas parcerias ampliam oportunidades para os trabalhadores e ajudam as empresas a encontrarem profissionais preparados. É assim que impulsionamos emprego, renda e crescimento real para Jundiaí.”

Missão do Emprega+

O Emprega+ é voltado à empregabilidade e à qualificação da mão de obra local, alinhando oferta e demanda do mercado de trabalho.

Por meio de parcerias com empresas e instituições de ensino, o Emprega+ oferece:

  • Intermediação de vagas e feiras de empregabilidade;
  • Cursos de qualificação profissional;
  • Apoio para entrada no Seguro-Desemprego;
  • Divulgação de vagas de empresas locais.

Com políticas inclusivas, o programa prioriza jovens, mulheres, pessoas com deficiência e grupos em situação de vulnerabilidade, garantindo que o desenvolvimento econômico de Jundiaí seja também um desenvolvimento humano.

