O mesatenista Michel Augusto Sartorato, de 38 anos, integrante do Time Jundiaí (categoria Sênior 35), garantiu vaga na Seleção Paulista da modalidade no último final de semana. No último sábado (25), ele ficou em terceiro lugar na última etapa do Estadual de Tênis de Mesa, chamada de “Paulistão”, que reúne os 16 melhores atletas de cada categoria.
Michel não só garantiu o bronze como terminou a disputa em terceiro do ranking. Com isso, jogou a seletiva no domingo (26) e confirmou vaga na Seleção Paulista que representará o estado no Campeonato Brasileiro em Blumenau-SC, em dezembro.
O integrante do Time Jundiaí pratica o esporte desde os 9 anos. Está na equipe há 23 anos, tendo passado pelas categorias de base do Time. “Estar na Seleção Paulista era um dos meus objetivos. É o sonho de qualquer atleta, pois nosso estado concentra os melhores mesatenistas”, revelou. “A expectativa de representar São Paulo é muito grande, ainda mais nesse momento que o tênis de mesa está em ascensão. Sinto-me confiante em trazer o título brasileiro para o nosso estado”, emendou.
Liga da Grande SP
Também no último domingo, em Campo Limpo Paulista, ocorreu a 10ª etapa da Liga de Tênis de Mesa da Grande São Paulo, com boa participação do Time Jundiaí. A equipe faturou cinco medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze.
Subiram no lugar mais alto do pódio Ana Carolina Yee, com dois ouros (categorias Adulto Feminino e Absoluto Feminino), Rafael Kavamura (Over 35), Edson Mussi (Over 50) e Arthur Bernardi (Absoluto D). Colocaram a medalha de prata no peito João Henrique Françoso, duas vezes (no Sub-13 Masculino e Absoluto D), e Rafael Kavamura (Over 35). Ficaram com o bronze Felipe Bertin (Absoluto A) e Kenzo Higa (Absoluto D).
As próximas competições do Time Jundiaí Tênis de Mesa serão a Liga Metropolitana, no dia 9 de novembro em Votorantim, e a Liga Digital Table Tennis, no próximo dia 23 em Suzano.