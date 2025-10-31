O mesatenista Michel Augusto Sartorato, de 38 anos, integrante do Time Jundiaí (categoria Sênior 35), garantiu vaga na Seleção Paulista da modalidade no último final de semana. No último sábado (25), ele ficou em terceiro lugar na última etapa do Estadual de Tênis de Mesa, chamada de “Paulistão”, que reúne os 16 melhores atletas de cada categoria.

Michel não só garantiu o bronze como terminou a disputa em terceiro do ranking. Com isso, jogou a seletiva no domingo (26) e confirmou vaga na Seleção Paulista que representará o estado no Campeonato Brasileiro em Blumenau-SC, em dezembro.



O integrante do Time Jundiaí pratica o esporte desde os 9 anos. Está na equipe há 23 anos, tendo passado pelas categorias de base do Time. “Estar na Seleção Paulista era um dos meus objetivos. É o sonho de qualquer atleta, pois nosso estado concentra os melhores mesatenistas”, revelou. “A expectativa de representar São Paulo é muito grande, ainda mais nesse momento que o tênis de mesa está em ascensão. Sinto-me confiante em trazer o título brasileiro para o nosso estado”, emendou.