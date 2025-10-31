O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) realizou na manhã de quinta-feira (30), a cerimônia de posse das diretorias eleitas para a entidade no quadriênio 2026-2029. A diplomação foi conduzida pelo presidente do CIESP, Rafael Cervone, que foi reeleito para o cargo e também empossado.

Da Diretoria Regional de Jundiaí, foram empossados o diretor titular, Alexandro de Freitas Zavarizi; o 1? vice-diretor, Frank Chen, e o 2? vice-diretor, Manoel Fernandes Flores. Os diretores da gestão 2022-2025, Marcelo Cereser e Claudio Palma, assumem, respectivamente, a vice-presidência e a diretoria estadual no CIESP.

Também tomaram posse, dentre outros, o 1? vice-presidente, Francesconi Júnior; o 2? vice-presidente, Luiz Alberto Soares Souza; o 3? vice-presidente, Erly Domingues de Syllos; a 1º diretora-secretária, Marcia Quintão Nadalini Gonçalves; 2ª diretora-secretária, Elizabeth Bighetti Bozza; o 3ª diretor-secretário, Douver Gomes Martinho; 1º diretor-financeiro, Alfredo Emilio Bonduki; 2º diretor-financeiro, Demétrio Augusto Zacharias e o 3º diretor-financeiro, Ubiraci Moreno Pires Correa.