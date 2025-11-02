O PSDB tem movimentado o cenário político nacional nas últimas semanas com a volta de Ciro Gomes ao partido e o convite feito ao ex-presidente Michel Temer para integrar a legenda. As ações sinalizam uma tentativa da cúpula tucana de retomar relevância e espaço político após anos de desgaste e perda de identidade.

Ciro, que já foi filiado ao PSDB na década de 1990 e disputou quatro eleições presidenciais por diferentes siglas, não confirma se será candidato ao governo do Ceará, mas nos bastidores cresce a expectativa de que o partido aposte nele como nome certeiro ao cargo. Já o ex-presidente Michel Temer, figura histórica do MDB, não descartou o convite tucano e deixou portas abertas. Os movimentos agradam ao presidente local do PSDB, Fernando de Souza.

“Acredito que a executiva nacional esteja buscando a retomada de um espaço já ocupado pelo PSDB. Escolheu o Ciro Gomes, que já foi tucano, para dar início. Se o Ciro Gomes disputar o Governo do Estado, certamente, fortalecerá a legenda, aumentando a expectativa de cadeiras na Câmara Federal”, avalia.