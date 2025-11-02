Há 55 anos, um dos clubes mais tradicionais e memoráveis do futebol de salão de Jundiaí era criado. Foi em uma mesa no antigo restaurante Dadá, no Centro da cidade, que amigos de escola se reuniram e decidiram tirar a ideia do papel. Hoje, eles relembram com amor e orgulho a trajetória do Esporte Clube Azteca e o legado que o time deixou.
Um dos fundadores do Azteca, Norival José da Silva, que atuava como ala e também foi treinador da equipe, relembrou o início de tudo. “Éramos um grupo de amigos das escolas Divino e Anchieta e sempre nos reuníamos no Dadá aos finais de semana. A ideia de criar um time de futebol de salão nunca saía das nossas conversas e foi assim que o Azteca nasceu. O nome foi inspirado na Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial após vencer a Itália, por 4 a 1, no estádio que chamava Azteca”, contou Nori.
Com o time formado, os cerca de 20 jovens jundiaienses passaram a disputar campeonatos locais e regionais de futebol de salão. “Nós treinávamos no antigo endereço da Congregação Mariana, na rua Senador Fonseca. Lá tinha uma quadra e nos reuníamos durante a semana, depois da escola. A gente falava que lá era a nossa sede esportiva e o Dadá era a social [risos]. Passamos a disputar alguns campeonatos municipais e também fazíamos partidas em outras cidades próximas. Um dos títulos mais memoráveis foi o Torneio da Independência que conquistamos em 1972”, completou Norival.
TEMPOS DE GLÓRIA
O Azteca nasceu na época em que o futebol de salão era uma verdadeira pérola de Jundiaí, com equipes históricas, como Associação Esportiva, Credi City, Meia Lua, Clube da Fonte, Jaú F.C, Padaria Conceição, Milionário, Bororó, Unidos, Cosmar, Ipiranga, São João, Real, Gebram, Floresta e o próprio Azteca que em 10 anos de atividade pelas quadras da cidade deixou um enorme legado.