Há 55 anos, um dos clubes mais tradicionais e memoráveis do futebol de salão de Jundiaí era criado. Foi em uma mesa no antigo restaurante Dadá, no Centro da cidade, que amigos de escola se reuniram e decidiram tirar a ideia do papel. Hoje, eles relembram com amor e orgulho a trajetória do Esporte Clube Azteca e o legado que o time deixou.

Um dos fundadores do Azteca, Norival José da Silva, que atuava como ala e também foi treinador da equipe, relembrou o início de tudo. “Éramos um grupo de amigos das escolas Divino e Anchieta e sempre nos reuníamos no Dadá aos finais de semana. A ideia de criar um time de futebol de salão nunca saía das nossas conversas e foi assim que o Azteca nasceu. O nome foi inspirado na Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial após vencer a Itália, por 4 a 1, no estádio que chamava Azteca”, contou Nori.

Com o time formado, os cerca de 20 jovens jundiaienses passaram a disputar campeonatos locais e regionais de futebol de salão. “Nós treinávamos no antigo endereço da Congregação Mariana, na rua Senador Fonseca. Lá tinha uma quadra e nos reuníamos durante a semana, depois da escola. A gente falava que lá era a nossa sede esportiva e o Dadá era a social [risos]. Passamos a disputar alguns campeonatos municipais e também fazíamos partidas em outras cidades próximas. Um dos títulos mais memoráveis foi o Torneio da Independência que conquistamos em 1972”, completou Norival.