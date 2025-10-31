Em entrevista no Podcast JJ, que vai ar hoje (31), o ex-secretário de Educação e presidente de honra do PSB em Jundiaí, professor Oswaldo Fernandes, fez uma profunda análise sobre os desafios educacionais do Brasil e o cenário político atual. Para ele, a escola tem um papel insubstituível desde os primeiros meses de vida na formação do ser humano e ressaltou a época de excesso de telas vivida pelas crianças.
“A escola é a antitela. Embora, na escola, você possa usar telas também adequadamente, há uma lei federal que proíbe o uso do celular em sala de aula, a não ser por razões pedagógicas. Isso é um avanço”, diz.
Oswaldo lembrou que a educação vive um novo momento no Brasil, com fechamento de salas e aumento no número de alunos por classe, o que atrapalha o desenvolvimento e dificulta o trabalho do professor. Segundo ele, o país universalizou o acesso, mas não investiu o suficiente em infraestrutura e valorização do professor. Ele destacou também a falta de preparo das escolas para lidar com o crescimento de alunos com autismo e TDAH. “O professor enfrenta turmas de 30 ou 35 alunos, o que é insuportável. O primeiro passo é reduzir o número de estudantes por sala e oferecer apoio especializado”, defende.
O legado do Vale Verde
Durante sua gestão na Secretaria de Educação, Oswaldo criou o projeto Vale Verde, implantado em 1997, que se tornou referência em alimentação escolar sustentável. O programa, que utiliza hortas próprias para abastecer a merenda, recebeu reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) como um dos projetos exitosos e de baixo custo no Estado de São Paulo.
“Eu sonhei com o Vale Verde, uma horta enorme, e anotei. Fiz o projeto, um projeto de Estado, e quase dez anos depois ele saiu do papel. E que bom ver que ele sobreviveu a tantos governos”, disse.
Política e futuro da região
Filiado ao PSB, Oswaldo elogiou o vice-presidente Geraldo Alckmin, a quem chamou de “vice dos sonhos”. “O Alckmin governa mais que o Lula, porque o Lula tá sempre fora. Então, já é chamado de presidente, não mais de vice-presidente”, diz. “Eu acho que para a democracia, para o processo eleitoral, especialmente do ponto de vista do governo Lula, o Alckmin é o candidato ideal, mesmo, para continuar”, completa.
Ele também comentou o cenário regional e acredita que Jundiaí tem condições de eleger ao menos um deputado federal nas próximas eleições, mesmo com a quantidade de pré-candidatos. “O ideal seria que a Região Metropolitana se unisse em torno de mais de um nome. Isso fortaleceria a representação local”, avaliou.
Além disso, ele ressaltou que os candidatos já estão de olho em 2028. “Eleitos ou não, muitos desses candidatos devem disputar a prefeitura em 28.”