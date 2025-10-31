Em entrevista no Podcast JJ, que vai ar hoje (31), o ex-secretário de Educação e presidente de honra do PSB em Jundiaí, professor Oswaldo Fernandes, fez uma profunda análise sobre os desafios educacionais do Brasil e o cenário político atual. Para ele, a escola tem um papel insubstituível desde os primeiros meses de vida na formação do ser humano e ressaltou a época de excesso de telas vivida pelas crianças.

“A escola é a antitela. Embora, na escola, você possa usar telas também adequadamente, há uma lei federal que proíbe o uso do celular em sala de aula, a não ser por razões pedagógicas. Isso é um avanço”, diz.

Oswaldo lembrou que a educação vive um novo momento no Brasil, com fechamento de salas e aumento no número de alunos por classe, o que atrapalha o desenvolvimento e dificulta o trabalho do professor. Segundo ele, o país universalizou o acesso, mas não investiu o suficiente em infraestrutura e valorização do professor. Ele destacou também a falta de preparo das escolas para lidar com o crescimento de alunos com autismo e TDAH. “O professor enfrenta turmas de 30 ou 35 alunos, o que é insuportável. O primeiro passo é reduzir o número de estudantes por sala e oferecer apoio especializado”, defende.