Segundo estimativa deste ano do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) tem 880.995 habitantes e, deste total, 463.039 estão em Jundiaí. A cidade concentra 52,5% da população da região. Mas um levantamento da IPC Maps, pesquisa especializada em potencial de consumo dos brasileiros, mostra que cerca de 64% do gasto com educação na região está em Jundiaí.
E esse gasto tem aumentado, 22,4% em Jundiaí e 16,3% na RMJ entre 2024 e 2025, mais precisamente. No ano passado, o gasto com educação em Jundiaí foi de mais de R$ 1 bilhão. Neste total estão somados os gatos com livros e material didático (R$ 153 milhões) e com educação em si, como escolas particulares e cursos (R$ 873 milhões). Já neste ano, a análise aponta R$ 1,25 bilhão no mercado educacional, sendo R$ 186 milhões com livros e material didático e mais de R$ 1 bilhão com educação.
Já na RMJ, o gasto salta de quase R$ 1,7 bilhão – R$ 264 milhões com livros e material e R$ 1,4 bilhão com educação – em 2024 para mais de R$ 1,9 bilhão neste ano – sendo R$ 303 milhões com materiais e R$ 1,6 bilhão com matriculas e mensalidades de serviços educacionais.
O número de instituições do tipo também aumentou, saltou de 4.005 em 2024 para 4.270 em 2025 em Jundiaí, variação de 6,6%. Na região, o número passou de 5.606 para 6.021 no período de um ano, aumentando 7,4%.
No país
As famílias brasileiras deverão gastar R$ 266,9 bilhões no setor de Educação até o final deste ano, o que representa um crescimento de 12% em relação a 2024, quando o segmento respondeu por R$ 238,2 bilhões. A previsão é da Pesquisa IPC Maps, com base em fontes oficiais.
Nesse cenário, cerca de R$ 55,4 bilhões referem-se às despesas com livros em geral, revistas técnicas, materiais didáticos, cadernos e artigos de papelaria; enquanto R$ 211,4 bilhões abrangem os desembolsos com matrículas e mensalidades de cursos diversos, creche, entre outras.
Na liderança do ranking nacional, o estado de São Paulo responderá por R$ 86,3 bilhões dos repasses; seguido por Minas Gerais com R$ 28,1 bilhões; Rio de Janeiro e seus R$ 22,1 bilhões; e Paraná, na quarta posição, totalizando R$ 16,7 bilhões nos gastos das famílias com educação.
Outro destaque do estudo diz respeito ao crescimento de 8% na quantidade de empresas de serviços de educação no País. Entre 2024 e 2025, foram abertos mais de 70 mil estabelecimentos. Destes, a maioria proporcional é formada por Empresas de Pequeno Porte (EPP) já que, sozinhas, tiveram um desempenho de quase 20% no cenário empresarial do setor.