Segundo estimativa deste ano do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) tem 880.995 habitantes e, deste total, 463.039 estão em Jundiaí. A cidade concentra 52,5% da população da região. Mas um levantamento da IPC Maps, pesquisa especializada em potencial de consumo dos brasileiros, mostra que cerca de 64% do gasto com educação na região está em Jundiaí.

E esse gasto tem aumentado, 22,4% em Jundiaí e 16,3% na RMJ entre 2024 e 2025, mais precisamente. No ano passado, o gasto com educação em Jundiaí foi de mais de R$ 1 bilhão. Neste total estão somados os gatos com livros e material didático (R$ 153 milhões) e com educação em si, como escolas particulares e cursos (R$ 873 milhões). Já neste ano, a análise aponta R$ 1,25 bilhão no mercado educacional, sendo R$ 186 milhões com livros e material didático e mais de R$ 1 bilhão com educação.

Já na RMJ, o gasto salta de quase R$ 1,7 bilhão – R$ 264 milhões com livros e material e R$ 1,4 bilhão com educação – em 2024 para mais de R$ 1,9 bilhão neste ano – sendo R$ 303 milhões com materiais e R$ 1,6 bilhão com matriculas e mensalidades de serviços educacionais.