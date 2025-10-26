Abertas inscrições para a cavalgada 'Circuito das Frutas'

Em sua 15ª edição, a tradicional Cavalgada do Circuito das Frutas de 2025 será realizada no dia 01 de novembro (sábado) e está com as inscrições abertas para os cavaleiros interessados. Com foco no resgate da tradição tropeira e na valorização do Agronegócio e Turismo Rural, a iniciativa é uma realização do Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Frutas, e que conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT).

As inscrições antecipadas vão até esta terça-feira (28) e têm o valor de R$ 170, taxa que inclui a camiseta estilizada da edição – cujo uso é obrigatório na cavalgada -, café da manhã e almoço. O pagamento deve ser feito através da chave PIX mariandretta@agronoma.eng.br (Banco Santander – Mariana Heloísa Rodrigues Andretta). Uma vez efetuado o pagamento, o interessado deve, em seguida, enviar a ficha de inscrição preenchida e o comprovante do pagamento para o e-mail spompermaier@jundiai.sp.gov.br.

A concentração da 15ª Cavalgada está marcada para as 7h30, com o café da manhã, no Salão de Festas da Capela de São José, que fica na estrada municipal Pedro Soares de Lima, no bairro do Tijuco Preto, em Jarinu. Já a saída do grupo está marcada para as 9h30.