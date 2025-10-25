Jundiaí recebe R$ 40 milhões a mais do Governo do Estado em 2025

Jundiaí recebeu cerca de R$ 40 milhões a mais em repasses do Governo do Estado de São Paulo entre janeiro e outubro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. De acordo com dados disponíveis na Secretaria da Fazenda e Planejamento, entre janeiro e outubro de 2024, Jundiaí havia recebido aproximadamente R$ 868,24 milhões em repasses estaduais. Já no mesmo período de 2025, o montante chegou a R$ 908,35 milhões. A alta foi de cerca de 4,6%.

Os recursos vêm de tributos como ICMS, IPVA, o Fundo de Exportação do IPI e a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais. O ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – é a maior fonte de renda e gerou, neste ano, R$ 683,4 milhões. O maior valor repassado foi em julho – R$ 94,8 milhões. Já o IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – foi responsável por uma fatia de aproximadamente R$ 218,4 milhões.

Segundo o economista Messias Mercadante, o aumento é resultado direto do bom desempenho econômico da cidade. “Jundiaí recebe um retorno maior porque a sua contribuição é maior. É a oitava maior cidade do Estado em valor adicionado, ou seja, no que produz de riqueza. E conforme a arrecadação cresce, o retorno cresce”, explica. “25% do ICMS arrecadado volta para os municípios e cada cidade tem um índice de retorno proporcional à sua atividade econômica.”