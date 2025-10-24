Festival de Música estreia com show especial na Cidade Vicentina

A programação do 4º Festival de Música de Jundiaí começou na quinta-feira (23), com um show especial do músico Diego Figueiredo. Uma plateia numerosa, com mais de 150 espectadores atentos –com idades entre 60 e 102 anos, acompanhou a apresentação realizada na Cidade Vicentina Frederico Ozanam.

“Minha participação no Festival de Música de Jundiaí é viabilizada por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do governo estadual, e por todas os municípios por onde tenho passado, busco fazer esta ação social. Música traz alegria e, por meio dela, resgatamos memórias e lançamos boas sementes. Trouxemos um repertório de bolero, baião e outros clássicos imortalizados por Luiz Gonzaga, Cartola e Piuxinguinha, entre outros. E a recepção foi maravilhosa, pois este é um público que ouvia boa música nas rádios”, comentou Diego.

Além da apresentação na Cidade Vicentina, Diego também ministrou um workshop de música para crianças e o show de abertura oficial do festival, ambos na Sala Glória Rocha. A programação no Centro das Artes também contou com um show de violão e violino com a participação das turmas do Projeto Guri – Núcleo Jundiaí.