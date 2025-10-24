Inteligência Emocional é tema de palestra no Fundo Social dia 31

Como parte das ações do eixo +Negócios, em parceria com o Sebrae Jundiaí, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí sedia no dia 31 de outubro a palestra “Inteligência Emocional e seus Impactos”, a partir das 9h.
A iniciativa integra o calendário de capacitações voltadas ao fortalecimento do ecossistema empreendedor local, promovendo autoconhecimento, equilíbrio emocional e desenvolvimento humano — em uma edição especial que também faz alusão ao Outubro Rosa, reforçando a importância do cuidado integral com a mente e o corpo.
Gerenciar a inteligência emocional é essencial para administrar um negócio de forma equilibrada e sustentável. Essa competência envolve compreender e administrar emoções, promover um ambiente de trabalho positivo e tomar decisões conscientes, fortalecendo as relações e o desempenho das equipes. Além disso, impulsiona a inovação, a resolução de problemas e contribui para uma cultura organizacional mais empática e colaborativa.
“Durante a palestra abordaremos temas fundamentais, como os pilares da inteligência emocional, motivação e força de vontade, além de estratégias para gerenciar emoções básicas e lidar com a ansiedade no ambiente profissional,” explicou Eloísa Couto, especialista convidada responsável pela condução do conteúdo.
“O Sebrae Jundiaí é um grande parceiro do Espaço Jundiaí Empreendedora. Essa integração abre portas para que os participantes tenham acesso a conteúdos transformadores, capazes de aprimorar competências pessoais e fortalecer seus negócios,” destacou Bruna Lazarini, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico.
A inscrição para a palestra é solidária. Os organizadores solicitam a doação de 1 (um) litro de leite para o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. Para se inscrever, clique aqui.