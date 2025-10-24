Mulher presa em Jundiaí por possível erro judicial ficará em casa

A mulher capturada por policiais militares enquanto trabalhava, em uma empresa no Jardim Ermida, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (23), durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Alagoas, teve a preventiva convertida em prisão domiciliar e será transferida da Cadeia de Itupeva para sua casa, nesta tarde desta sexta-feira. Isso porque, segundo história divulgada pelo Jornal de Jundiaí e confirmada pelo escritório de advocacia que a representa, a prisão trata-se de um "erro judiciário".

De acordo com o advogado Marcelo Adriano de Oliveira Lopes, do escritório Detilio & Oliveira Lopes, "não é ela (a criminosa), trata-se de um erro judiciário. Ela perdeu os documentos em 2010 na Galeria Pajé, em São Paulo, e fez Boletim de Ocorrência na época. Depois, teve problemas porque usaram os dados dela para financiamentos e também levou multas. Inclusive, ela nunca esteve em Alagoas", disse ele, que completou. "Ela tem nível superior em logística, uma filha que estuda em escola particular e treina em academia particular em Jundiaí".

Lopes explicou os próximos passos; "a audiência foi boa e graças a Deus ela vai deixar o cárcere à tarde. Mas tendo em vista que a natureza da prisão é preventiva, da Justiça de Alagoas, a juíza converteu a preventiva em domiciliar, onde vai permanecer presa na casa dela, podendo cuidar da filha de 6 anos. E nesse sentido, já estamos habilitando nos autos do processo criminal de Alagoas, para pedir a revogação da prisão. É uma vitória", comemorou.