Decreto é publicado

Após polêmica em sessão ordinária de terça-feira (21) e veto do Executivo ao Projeto de Lei que buscava dar publicidade aos dados da educação inclusiva municipal, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, assinou decreto que regulamenta a Lei Municipal nº 8.058/2013, determinando a publicação semestral de dados das unidades escolares municipais no Portal da Transparência. As informações incluirão quantitativos de matrículas, recursos humanos e atendimentos a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). O decreto entra em vigor 180 dias após sua publicação.



Cooperação

Os governos do Brasil e da Indonésia divulgaram, nesta quinta-feira (23), comunicado conjunto, sobre o progresso da parceria estratégica entre os dois países. O documento contém dezenas de pontos consensuais entre Brasil e Indonésia, em especial os potenciais estratégicos comuns entre os dois países. Reitera também seus posicionamentos em favor de uma “reforma da governança, paz e segurança internacionais”, além de renovar iniciativas já existentes. Ele também cita o cessar-fogo em Gaza para acabar com a guerra.

Nome confirmado

O presidente Lula (PT) confirmou que disputará mais uma eleição presidencial em 2026. A declaração foi dada ao presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. "Eu vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, estou lhe dizendo que ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas estou preparado para disputar outras eleições", afirmou o petista.



Nova tentativa

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), apresentou, nesta quinta-feira (23), um recurso contra a decisão do Conselho de Ética da Casa de arquivar o processo que pedia a cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Com isso, o recurso deve ser votado no plenário, que pode manter o arquivamento ou revertê-lo. Não há prazo para que o tema seja pautado, o que depende de decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está desde fevereiro nos Estados Unidos, de onde patrocina um lobby junto a autoridades norte-americanas para que tomem medidas a favor de seu pai.