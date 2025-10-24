Avanço na educação exige eficiência e continuidade

Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o aumento dos investimentos em educação, mesmo diante da resistência de setores do mercado financeiro. Diante de uma plateia de estudantes do ensino médio, o petista afirmou que o país precisa gastar mais para garantir igualdade de oportunidades e combater a evasão escolar — ainda que isso desagrade “a Faria Lima”. O petista ainda defendeu o Pé-de-meia, programa federal que concede bolsas a estudantes do ensino médio, e disse que pretende universalizá-lo.

As declarações de Lula ocorrem em meio à discussão sobre o novo Plano Nacional de Educação (PNE), que definirá metas e estratégias para a próxima década. O debate sobre o financiamento da educação pública volta a ganhar força e especialistas alertam que, apesar de necessário, não basta apenas aumentar os recursos se não houver gestão, estratégia, eficiência e continuidade.

Para Beatriz Alquéres, gerente-executiva de Advocacy do Instituto Ayrton Senna, o aumento dos investimentos é fundamental, mas deve vir acompanhado de eficiência e qualidade no gasto. “Se quisermos ver uma melhoria real da educação, precisamos de mais recursos e de um direcionamento estratégico para chegar lá”, afirma.