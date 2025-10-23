23 de outubro de 2025
ANIVERSÁRIO

Maxi Shopping completa 36 anos e ganha expansão em breve

Divulgação
Projeto prevê também a geração de mais de 500 novos empregos diretos e indiretos
O Maxi Shopping Jundiaí completa 36 anos, amanhã (24), celebrando mais de três décadas de sucesso e anunciando sua terceira expansão, que está prestes a ser inaugurada.

O empreendimento, inaugurado em 1989, se consolidou como um dos principais centros de compras, lazer e entretenimento do Interior paulista, acompanhando o crescimento de Jundiaí e contribuindo para o desenvolvimento econômico e urbano da região.

A nova expansão contará com mais de 30 lojas, restaurantes renomados, um moderno espaço de lazer e entretenimento, além de 200 vagas adicionais de estacionamento. O projeto arquitetônico, de perfil inovador, prevê também a geração de mais de 500 novos empregos diretos e indiretos.

Com esse novo investimento, o Maxi reforça seu compromisso de evoluir junto com seu público, oferecendo cada vez mais opções, conforto e experiências diferenciadas aos seus visitantes.

