CPI apura morte de bebê 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Jundiaí, que apura possíveis falhas ou omissões nos serviços públicos relacionadas à morte da menina Maria Luiza, de 1 ano e 3 meses, após ser espancada pela própria mãe, realizou sua segunda reunião nesta semana. A criança morreu em setembro, no Hospital Universitário. A CPI irá oficiar órgãos e entidades ligados ao caso, solicitando informações que possam colaborar com a investigação. Também será criado um canal oficial no site da Câmara para o recebimento de denúncias específicas. Formada por 11 vereadores, a comissão é presidida por Romildo Antonio, com relatoria de Mariana Janeiro, e se reunirá semanalmente para conduzir os trabalhos.

Prefeitura pede obras na Anhanguera

A Prefeitura de Jundiaí e técnicos da concessionária Motiva Autoban, responsável pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, se reuniram nesta semana para discutir ações de melhorias e intervenções preventivas em diferentes pontos da cidade. O encontro contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, além de representantes das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Mobilidade e Transporte e da Defesa Civil. Um dos principais pontos discutidos foi o andamento dos projetos de obras nos quilômetros 64, 62 e 58 da Rodovia Anhanguera. Como depende da aprovação da Artesp, com compensação no contrato de concessão, a liberação do início das obras só deverá sair no final do ano que vem.

Tecnologia

A Câmara Municipal de Louveira implantou oficialmente o Vereador Max, uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida para modernizar o trabalho dos gabinetes parlamentares. O sistema automatiza tarefas legislativas e administrativas, como a projetos de lei, moções, ofícios, requerimentos, relatórios de mandato e conteúdos institucionais em poucos minutos, com base no Regimento Interno da Câmara e na Lei Orgânica do Município. A iniciativa reduz burocracias e aumenta produtividade.