Robin Hood volta aos palcos neste final de semana

A Companhia de Teatro de Jundiaí apresenta, neste final de semana, mais duas sessões gratuitas de seu espetáculo “Robin Hood”. As performances integram a programação especial do Dia das Crianças 2025 realizada no mês de outubro pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).

Neste sábado (25), às 15h, o espetáculo será apresentado na Sala Josette Feres do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, que fica na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro. Os ingressos ficarão disponíveis para retirada nesta sexta-feira (24), a partir das 10h30 na internet, por meio da plataforma Sympla, e na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes. Na bilheteria do Teatro Polytheama, os ingressos estarão disponíveis a partir das 14h.

Já no domingo (26), a apresentação será na Fábrica das Infâncias Japy, na rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens. O espetáculo começa às 10h30, com entrada gratuita e por ordem de chegada dos interessados.