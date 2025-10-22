Robin Hood volta aos palcos neste final de semana

A Companhia de Teatro de Jundiaí apresenta, neste final de semana, mais duas sessões gratuitas de seu espetáculo “Robin Hood”. As performances integram a programação especial do Dia das Crianças 2025 realizada no mês de outubro pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).
Neste sábado (25), às 15h, o espetáculo será apresentado na Sala Josette Feres do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, que fica na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro. Os ingressos ficarão disponíveis para retirada nesta sexta-feira (24), a partir das 10h30 na internet, por meio da plataforma Sympla, e na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes. Na bilheteria do Teatro Polytheama, os ingressos estarão disponíveis a partir das 14h.
Já no domingo (26), a apresentação será na Fábrica das Infâncias Japy, na rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens. O espetáculo começa às 10h30, com entrada gratuita e por ordem de chegada dos interessados.
Sobre a peça
Com classificação livre, “Robin Hood” integra o repertório de espetáculos da Companhia de Teatro de Jundiaí, um dos corpos artísticos municipais ligados à SMCULT. A adaptação divertida do famoso arqueiro medieval justiceiro que rouba dos ricos para dar aos pobres tem texto e direção de Carla Candiotto, diretora artística da companhia. Utilizando a linguagem do Teatro Físico, o espetáculo trata de temas como Poder, Justiça e Cidadania, enquanto narra as aventuras de Robin e seu bando na defesa do povo de Nottingham.