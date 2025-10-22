O vereador João Victor (PL) subiu o tom contra a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) de Jundiaí, em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (21), na Câmara Municipal. As críticas são motivadas pela falta de atenção a demandas básicas, como por exemplo a instalação de sinalização para pessoas com deficiência em pontos de ônibus. O parlamentar chamou a equipe da secretaria de fraca e mencionou que todos poderiam ser trocados.
Novo Ministro
O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, usou as redes sociais para agradecer o convite para ocupar o cargo no Executivo. Eleito deputado federal pelo PSOL de São Paulo com mais de 1 milhão de votos, Boulos disse que a missão dele agora será a de “ajudar a colocar o governo na rua”, ouvindo as demandas populares.“Agradeço ao presidente Lula pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil”, postou o novo ministro.
Patrimônio Cultural
A Câmara Municipal de Jundiaí realiza, na próxima quarta-feira (23), às 18h, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 14.869/2025, de autoria da vereadora Mariana Janeiro, que propõe declarar a Orquestra Sinfônica Municipal de Jundiaí como Patrimônio Cultural Imaterial do Município. O encontro será realizado na Câmara Municipal e será aberto ao público. A proposta visa reconhecer a importância histórica, artística e cultural da orquestra para a cidade.
Recursos chegando
O vereador Zé Dias comemorou a conquista de R$ 700 mil em emendas parlamentares para Jundiaí, resultado de articulação em Brasília. São R$ 400 mil destinados ao Hospital Grendacc, referência no atendimento a pacientes com câncer, e R$ 300 mil para a instalação de parquinhos em diversos bairros, entre eles Jardim São Marcus, Tulipas, Engordadouro, Parque do Cerrado, Almerinda Chaves, Jardim Santa Gertrudes, Jardim do Lago, Parque da Represa, Vila Esperança, Vila Rio Branco, Jardim Copacabana, Eloy Chaves e Vila Marlene. Segundo o vereador, os recursos demonstram o compromisso do mandato com o desenvolvimento equilibrado e com investimentos em todas as regiões da cidade.
Trama golpista
A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta terça-feira (21) para condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.O placar de 3 votos a 1 pela condenação foi formado com a manifestação da ministra Cármen Lúcia. "O núcleo de desinformação promoveu um conjunto de práticas delituosas que levou à intimidação sutil e eficiente, produzida pelas mídias sociais. Com as mensagens falsas, direcionadas, assolou-se a irritabilidade política, como campo minado nas relações sociais", disse a ministra.