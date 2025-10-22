O vereador João Victor (PL) subiu o tom contra a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) de Jundiaí, em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (21), na Câmara Municipal. As críticas são motivadas pela falta de atenção a demandas básicas, como por exemplo a instalação de sinalização para pessoas com deficiência em pontos de ônibus. O parlamentar chamou a equipe da secretaria de fraca e mencionou que todos poderiam ser trocados.

Novo Ministro

O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, usou as redes sociais para agradecer o convite para ocupar o cargo no Executivo. Eleito deputado federal pelo PSOL de São Paulo com mais de 1 milhão de votos, Boulos disse que a missão dele agora será a de “ajudar a colocar o governo na rua”, ouvindo as demandas populares.“Agradeço ao presidente Lula pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil”, postou o novo ministro.

Patrimônio Cultural

A Câmara Municipal de Jundiaí realiza, na próxima quarta-feira (23), às 18h, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 14.869/2025, de autoria da vereadora Mariana Janeiro, que propõe declarar a Orquestra Sinfônica Municipal de Jundiaí como Patrimônio Cultural Imaterial do Município. O encontro será realizado na Câmara Municipal e será aberto ao público. A proposta visa reconhecer a importância histórica, artística e cultural da orquestra para a cidade.

Recursos chegando