Clima esquenta na Câmara com veto a projeto de inclusão escolar

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Jundiaí, nesta terça-feira (21), foi quente e marcada por protestos e vaias vindas de um plenário lotado de munícipes que acompanhavam a votação que foi finalizada com manutenção do veto total do Executivo ao Projeto de Lei nº 14.513/2025, de autoria do vereador Henrique Parra (PSOL). A proposta previa a ampliação da transparência em relação aos serviços de apoio educacional especializado oferecidos a estudantes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento e altas habilidades nas escolas municipais.

Antes mesmo do início da discussão e votação no plenário, os ânimos se exaltaram. Após mais de uma hora com sessão suspensa e parlamentares reunidos a portas fechadas para debater o posicionamento sobre o veto, a população protestou pedindo a retomada dos trabalhos. O público portava faixas e cartazes com dizeres como “Transparência para dimensionar e incluir” e “Inclusão não é favor, é direito”.

Na retomada da sessão, Parra defendeu a derrubada do veto, lembrando que a proposta foi construída de forma colaborativa com a comunidade escolar, famílias de alunos, parlamentares e até com a própria Secretaria de Educação. “Essa é uma demanda antiga de Jundiaí. A proposta foi aprovada nesta Casa com parecer de constitucionalidade pelo jurídico. O veto não faz sentido”, afirmou. O vereador também criticou a possibilidade de que um Decreto do Executivo substitua a proposta de Lei. “Decreto é frágil, pode ser revogado a qualquer momento”, alertou.