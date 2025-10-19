Operador de motosserra é detido por crime ambiental

Um homem foi detido por crime ambiental, em Campo Limpo Paulista, ao ser flagrado por guardas municipais, neste sábado (18),podando uma árvore sem autorização da Prefeitura, e utilizando uma motosserra também sem permissão.

Os guardas Alvarez e Nathalia faziam patrulhamento pela rua Bezerra de Menezes, quando flagraram o homem cortando a árvore. Questionado sobre as autorizações dos órgãos competentes, ele alegou que havia sido contratado para realizar o serviço, e que não possuía tais autorizações, nem mesmo para o uso a motosserra, que é seu ofício.

Após explicarem para ele sobre a infração ambiental cometida, de que a supressão ou poda de árvores em área urbana só pode ser realizada com autorização prévia do órgão ambiental competente, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi elaborado Boletim de Ocorrência de crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/98.