19 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO ESTADO

Defesa Civil alerta para frio intenso nos próximos dias

Por Redação | AGÊNCIA SP
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO
Nos próximos dias, as temperaturas mínimas terão queda acentuada
Nos próximos dias, as temperaturas mínimas terão queda acentuada

Nos próximos dias, as temperaturas mínimas terão queda acentuada e a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para frio intenso em todo o Estado de São Paulo.

A previsão de 8º C para Região Metropolitana de São Paulo, 5º para a Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e Regiões de São José dos Campos e Itapeva, 10°C nas Regiões de Sorocaba e Campinas, 11°C nas Regiões de Bauru e Araraquara, 12°C nas Regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, 14°C na Baixada Santista e Litoral Norte.

Em Jundiaí, de acordo com o site Climatempo, entre segunda (20) e quinta-feira (23), as temperaturas devem variar de 11º C (mínima) e 24ºC (máxima), com pouca chance de chuva. A segunda-feira deve marcar o dia mais frio da semana, com máxima de 18ºC.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários