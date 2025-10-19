Defesa Civil alerta para frio intenso nos próximos dias

Nos próximos dias, as temperaturas mínimas terão queda acentuada e a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para frio intenso em todo o Estado de São Paulo.

A previsão de 8º C para Região Metropolitana de São Paulo, 5º para a Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e Regiões de São José dos Campos e Itapeva, 10°C nas Regiões de Sorocaba e Campinas, 11°C nas Regiões de Bauru e Araraquara, 12°C nas Regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, 14°C na Baixada Santista e Litoral Norte.

Em Jundiaí, de acordo com o site Climatempo, entre segunda (20) e quinta-feira (23), as temperaturas devem variar de 11º C (mínima) e 24ºC (máxima), com pouca chance de chuva. A segunda-feira deve marcar o dia mais frio da semana, com máxima de 18ºC.