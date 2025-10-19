Partidos estudam cenários e discutem lançamento de candidatos

A cerca de um ano das eleições gerais, os bastidores políticos de Jundiaí e Região Metropolitana (RMJ) registram uma grande movimentação. Com muitas dúvidas, mudanças e ainda sem definições concretas, os partidos intensificam conversas, sondagens e composições de chapas, ainda que muitos nomes continuem em definição. O momento é de acompanhar e compreender o cenário do país e apostar no diálogo para garantir o lançamento do melhor nome para a disputa pelas vagas de deputado federal e estadual.

Quem parece ter a situação bem encaminhada é o ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, que teve sua saída do PL especulada nos últimos dias, mas negou qualquer possibilidade de isso acontecer. Atual secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, a tendência é que ele seja o candidato da região para deputado federal. Porém, ao contrário do que se desenhava anteriormente, a dobradinha do pré- -candidato não deverá ser com alguém local, mas sim com a primeira-dama de Itu, Rita Passos (Republicanos), pré-candidata a deputada estadual, em busca de mais capilaridade no Estado. A vereadora Quézia de Lucca e o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, também devem ser candidatos a deputado estadual pelo PL.

A atenção também está voltada aos candidatos indicados pelo prefeito Gustavo Martinelli (União). Se antes havia a possibilidade de uma dobrada entre nomes do União Brasil, a situação pode mudar após a criação da superfederação entre o União Brasil e o Partido Progressistas (PP), batizada de União Progressista (UPB). Em contato com o presidente local do PP, Jeferson Coimbra, ele afirmou que as possibilidades ainda estão em negociação. Por ora, o vereador e presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União), é o nome para deputado estadual. O vereador Cristiano Lopes (PP) também já havia se colocado à disposição para a disputa.