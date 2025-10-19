Partidos estudam cenários e discutem lançamento de candidatos

A cerca de um ano das eleições gerais, os bastidores políticos de Jundiaí e Região Metropolitana (RMJ) registram uma grande movimentação. Com muitas dúvidas, mudanças e ainda sem definições concretas, os partidos intensificam conversas, sondagens e composições de chapas, ainda que muitos nomes continuem em definição. O momento é de acompanhar e compreender o cenário do país e apostar no diálogo para garantir o lançamento do melhor nome para a disputa pelas vagas de deputado federal e estadual.
Quem parece ter a situação bem encaminhada é o ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, que teve sua saída do PL especulada nos últimos dias, mas negou qualquer possibilidade de isso acontecer. Atual secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, a tendência é que ele seja o candidato da região para deputado federal. Porém, ao contrário do que se desenhava anteriormente, a dobradinha do pré- -candidato não deverá ser com alguém local, mas sim com a primeira-dama de Itu, Rita Passos (Republicanos), pré-candidata a deputada estadual, em busca de mais capilaridade no Estado. A vereadora Quézia de Lucca e o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, também devem ser candidatos a deputado estadual pelo PL.
A atenção também está voltada aos candidatos indicados pelo prefeito Gustavo Martinelli (União). Se antes havia a possibilidade de uma dobrada entre nomes do União Brasil, a situação pode mudar após a criação da superfederação entre o União Brasil e o Partido Progressistas (PP), batizada de União Progressista (UPB). Em contato com o presidente local do PP, Jeferson Coimbra, ele afirmou que as possibilidades ainda estão em negociação. Por ora, o vereador e presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União), é o nome para deputado estadual. O vereador Cristiano Lopes (PP) também já havia se colocado à disposição para a disputa.
O Partido Novo também deverá lançar candidatos na região. O coordenador regional do partido, o ex-presidente da Câmara Antonio Carlos Albino afirmou, porém, que os nomes estão sendo estudados. “Vamos depender muito de quem será candidato ao governo e presidente”, disse. A probabilidade, porém, é de que Albino seja confirmado como pré-candidato a deputado federal.
No PSD, a possibilidade ainda se mantém com a dobradinha Ricardo Benassi, para deputado federal, e Danilo Joan, ex-prefeito de Cajamar, para deputado estadual. Ricardo Benassi, entretanto, ainda não definiu se sairá candidato. O deputado estadual Alexandre Pereira (Solidariedade) também tem buscado mais aproximação na região.
Dentre os partidos de esquerda, a presidenta local do PSOL, Cíntia Vanessa, relatou que haverá uma reunião nos próximos dias e, a seguir, uma plenária para definição de candidatos. Quatro nomes surgem como possibilidade mais forte: a própria Cíntia, o vereador Henrique Parra, Tiana Cauton e Paloma Soares. “São nomes que já disputaram eleições anteriores, mas nada definido.”
Rosaura Almeida, nova presidenta do PT em Jundiaí, afirmou não ter nada decidido. “Temos reunião da Direção no início de novembro, quando devemos discutir esta, entre outras questões”, disse. A tendência é que a vereadora Mariana Janeiro, anteriormente cogitada, não seja candidata.
Pela Rede, o nome deve ser Felipe Pinheiro