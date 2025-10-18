18 de outubro de 2025
GUARDA MUNICIPAL

Dono de adega é preso com metanfetamina, a 'droga dos ricos'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As drogas foram apreendidas pelos GMs durante a operação
As drogas foram apreendidas pelos GMs durante a operação

Uma operação conjunta entre guardas municipais, policiais militares, policiais civis e Ministério Público (MP), para combater venda de bebidas alcoólicas falsificadas, em Itatiba, nesta sexta-feira (17), resultou na prisão do proprietário de uma adega, por tráfico de drogas. Durante a operação, GMs da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda com Motocicletas (Romo) apreenderam na adega e na casa dele, grande quantidade de entorpecentes, inclusive metanfetamina, incomum na região e também no Brasil, e que vem sendo chamada de 'droga dos ricos'.

Durante a delegação de tarefas para as equipes envolvidas na operação, os GMs foram incumbidos de irem até uma adega, onde localizaram drogas escondidas e identificaram o proprietário. Ao ser questionado, de acordo com a Corporação, ele confessou que fraciona e armazena drogas para um grupo criminoso, e que também é responsável pelo abastecimento de pontos de tráfico.

Os agentes foram até a residência dele e encontraram diversos tipos de drogas, como maconha, cocaína, ecstasy e metanfetamina, além de balanças de precisão e embalagens. O que mais chamou a atenção dos guardas foram os entorpecentes sintéticos localizados, sobretudo a metanfetamina, consolidada nos EUA e que age diretamente no cérebro, aumentando os níveis de dopamina e noradrenalina.

As drogas foram apreendidas e o comerciante foi preso por tráfico de drogas.

