Explosão em restaurante em Jundiaí deixa duas pessoas feridas

Duas funcionárias de um restaurante na região da Vila Progresso, em Jundiaí, ficaram feridas em uma explosão na cozinha do estabelecimento, nesta sexta-feira (17). A explosão ocorreu durante o abastecimento dos botijões de gás.

O abastecimento estava sendo feito pela empresa responsável, quando a mangueira utilizada para levar o gás do caminhão até os botijões, ficou presa em um portão na cozinha. Com isso ocorreu vazamento do gás, que entrou em contato com as chamas de uma fritadeira, provocando a explosão - não houve incêndio.

As duas mulheres sofreram queimaduras no rosto e foram socorridas ao hospital.