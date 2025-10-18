18 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VAZAMENTO DE GÁS

Explosão em restaurante em Jundiaí deixa duas pessoas feridas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar
O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar

Duas funcionárias de um restaurante na região da Vila Progresso, em Jundiaí, ficaram feridas em uma explosão na cozinha do estabelecimento, nesta sexta-feira (17). A explosão ocorreu durante o abastecimento dos botijões de gás.

O abastecimento estava sendo feito pela empresa responsável, quando a mangueira utilizada para levar o gás do caminhão até os botijões, ficou presa em um portão na cozinha. Com isso ocorreu vazamento do gás, que entrou em contato com as chamas de uma fritadeira, provocando a explosão - não houve incêndio.

As duas mulheres sofreram queimaduras no rosto e foram socorridas ao hospital.

O caso, atendido pelo Corpo de Bombeiros e 1ª Cia do 49º Batalhão da Polícia Militar, foi registrado na delegacia e será investigado.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários