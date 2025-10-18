OAB reforça importância de mulher no STF após saída de Barroso

Após anúncio de aposentadoria e publicação no Diário Oficial da União (DOU), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) deixa o cargo hoje (18). Em meio à especulação e uma série de indicações de diferentes alas, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), Leonardo Sica, cobrou, em entrevista concedida à Folha de São Paulo, a indicação de uma mulher para o cargo. A opinião é reforçada por integrantes da OAB Jundiaí, que avaliam a indicação de uma mulher como forma de buscar equidade de direitos e espaço no Judiciário.

O presidente da OAB Jundiaí, Daniel Martinelli, acredita que o STF, como instância máxima do Poder Judiciário, deveria ser o primeiro a refletir os valores da sociedade que representa. “É fundamental que a Corte incentive a igualdade de gênero, pois decisões mais justas e equilibradas só são possíveis com maior diversidade em sua composição”, completa.

Martinelli alerta, ainda, para a baixa presença feminina no Supremo Tribunal Federal (STF). “Em quase 135 anos, apenas três mulheres foram ministras da Suprema Corte: Ellen Gracie, Rosa Weber e Cármen Lúcia. Isso representa menos de 2% da história da instituição. Essa realidade não se explica por falta de competência, mas sim por um histórico processo de discriminação e limitação da atuação da mulher”, afirma.