Teatro e circo são as atrações do final de semana 

O roteiro de atividades programadas para o final de semana reúne bate-papo, teatro e atrações circenses promovidas pelo Sesc Jundiaí. No sábado (18), a agenda se inicia às 15h, na Biblioteca, com um bate-papo com a escritora, atriz e dramaturga Liana Ferraz. Vencedora do Prêmio Shell de Dramaturgia em 2024, ela conversa sobre seu novo livro, “Pequeno manual de como me amar”, e compartilha bastidores do seu processo criativo. A mediação é de Carolina Vidotti, como parte do projeto Aquele Papo.



Mais tarde, às 17h30, a Área de Convivência se transforma com o espetáculo de circo “Laços e Círculos”. A artista Bárbara Francesquine explora as infinitas possibilidades de bambolês em uma apresentação que celebra a arte de ressignificar objetos.

Fechando o dia, às 19h, o Teatro recebe “Bitita – A Carolina que não te contam”, do Núcleo Preto de Artes Afrodiaspóricas. O espetáculo homenageia a vida e o legado de Carolina Maria de Jesus, entrelaçando memórias e muito samba para contar a história de uma das mais importantes escritoras do país.



A tarde de domingo (19) traz o espetáculo para crianças “Foi o Rio Quem Disse”, às 16h, no Teatro. A peça da Plataforma Casca acompanha a jornada de duas meninas que enfrentam os desafios de uma nova cidade e que, por meio da imaginação, viajam pelo Rio São Francisco para superar essa nova realidade.

O fim de semana se encerra com a energia contagiante do samba-rock, às 17h30. Na Área de Convivência, a cantora Graça Cunha apresenta um show vibrante marcado por um repertório que embalou gerações, como “Mas Que Nada” e “Gostava Tanto de Você”, entre outros clássicos.



O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.