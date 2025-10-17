Sesc recebe amanhã espetáculo sobre Carolina Maria de Jesus

Neste sábado (18) o Sesc Jundiaí vai receber, às 19h, o espetáculo de teatro "Bitita – A Carolina que não te contam", sobre a vida da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. A peça é encenada pelo Núcleo Preto de Artes Afrodiaspóricas.

Um grupo de artistas enfrenta dificuldades ao preparar o desfile de uma escola de samba que fará uma homenagem à escritora. Durante o processo de criação do desfile, as histórias de Carolina, dos personagens e dos envolvidos se entrelaçam entre falas, memórias e muito samba.

Apesar do sucesso internacional de suas obras, a escritora viveu os últimos anos de vida em extrema pobreza, realidade que reflete as desigualdades enfrentadas por muitas mulheres negras.