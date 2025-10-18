Banda Studio 54 completa 24 anos com festa e parceria 

A banda Studio 54, uma das mais tradicionais de Jundiaí, completa 24 anos de formação e, para comemorar este momento, realiza um show no dia 25 de outubro levando a alegria e o repertório que mistura o melhor da disco music com os clássicos dos anos 80.

Em duas décadas de estrada e incontáveis shows em festas e eventos, o grupo leva na bagagem o melhor do flashback internacional com a energia já conhecida. A vocalista e uma das fundadoras da banda, Kamila Martin, diz que a ideia é sempre levar som com qualidade e ao mesmo tempo energia que o público merece.

“Trata-se de uma trajetória incrível, de muito aprendizado, com alguns tombos, como não poderia ser diferente, mas o importante é fazer parte da vida de tanta gente que viveu momentos incríveis com a gente”, comenta.