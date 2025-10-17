Ex-funcionária da prefeitura é condenada por desvio de R$ 955 mil

Uma ex-funcionária da Prefeitura de Jundiaí, que trabalhava na antiga Unidade de Gestão de Governo e Finanças, hoje Secretaria de Finanças, foi condenada por improbidade administrativa, pelos crimes de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Com a condenação, a ex-funcionária terá uma série de sanções e terá de pagar multa e devolver a quantia, mas ainda cabe recurso. A mulher também responde a um processo criminal pelo caso.

Segundo a acusação, a mulher, que era chefe de Seção de Tesouraria, teria feito pagamentos indevidos que totalizaram R$ 955 mil entre os anos de 2020 e 2023. No início do ano passado, após indícios dos desvios, ela foi demitida.

Com a condenação, a mulher foi condenada pela Justiça a devolver R$ 1,8 milhão aos cofres públicos, além de pagar multa de multa de R$ 955 mil e ter perda de bens no valor de R$ 955 mil. Além disso, a ex-funcionária terá outras sanções relacionadas ao serviço público, como o impedimento de trabalhar para o poder público.