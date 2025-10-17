Vereadores de Jundiaí divergem sobre fim da escala 6x1

O debate sobre o fim da escala de trabalho 6×1, quando trabalhadores atuam seis dias consecutivos e têm apenas um dia de folga semanal, ganhou todo o país. Fruto de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC 8/2025), de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL?SP), o projeto causa divergências entre o setor produtivo, trabalhadores e políticos. Recentemente, o texto avançou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e o Governo Federal promete intensificar a articulação pela aprovação. O Jornal de Jundiaí procurou os vereadores e suas respectivas equipes para entender o posicionamento de cada um.

Dika Xique Xique (Podemos) é a favor da proposta. “É fundamental que a gente lute por um trabalho mais justo. Quero que o trabalhador tenha tempo para a família, para o descanso e para viver a vida”, afirma. Romildo Antonio segue a mesma linha de pensamento. “O trabalhador tem que ficar mais tempo com a família, ter um pouco mais de lazer e descanso. A escala exaustiva faz com que as pessoas, quando ficam mais velhas, não tenham curtido a vida, pois se dedicou muito ao trabalho e pouco à família”, diz.

Dr. Kachan Jr. (Republicanos) também se posiciona favoravelmente à redução. “Acredito que escala 5x2 seria o ideal. Com momentos de descanso e contato com familiares o trabalhador teria mais qualidade de vida e até melhor rendimento no trabalho”, opina.