'Uma Noite no Museu' volta ao Catavento com edição de Halloween

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, instalado no histórico Palácio das Indústrias, preparou uma programação especial para celebrar o Halloween de 2025. No dia 31 de outubro, o espaço abrirá as portas em horário alternativo, das 19h às 23h, para o evento Uma noite no Museu - edição de Halloween, que vai receber o público em uma ação imersiva que combina ciência, mistério e fantasia.

Inspirado no filme Uma Noite no Museu (2006), a edição especial de Halloween do evento convida os visitantes a explorarem um ambiente repaginado: as instalações, reconhecidas pela interatividade, ganharão uma decoração temática, além de performances e narrativas conduzidas por personagens misteriosos que tomarão conta do espaço durante a tradicional noite das bruxas.

A experiência une elementos da festa norte-americana e do folclore brasileiro em uma visita guiada pela história da Cientista Quimera, que busca criar educadores perfeitos, capazes de conhecer tudo sobre todas as ciências e dominar os museus do mundo. Seus planos, porém, serão desafiados pelos Educadores Sinistros: a Caipora dos Fósseis, a Iara dos Aquários, o Caboclo Engrenado, o Boitatá Cósmico, a Musa do Salão Azul e o Bom Zelador, o guardião do museu. Enquanto os personagens enfrentam a vilã, apresentarão, de forma divertida, as temáticas de cada seção do museu: Universo, Vida, Engenho e Sociedade.