'Uma Noite no Museu' volta ao Catavento com edição de Halloween

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, instalado no histórico Palácio das Indústrias, preparou uma programação especial para celebrar o Halloween de 2025. No dia 31 de outubro, o espaço abrirá as portas em horário alternativo, das 19h às 23h, para o evento Uma noite no Museu - edição de Halloween, que vai receber o público em uma ação imersiva que combina ciência, mistério e fantasia.
Inspirado no filme Uma Noite no Museu (2006), a edição especial de Halloween do evento convida os visitantes a explorarem um ambiente repaginado: as instalações, reconhecidas pela interatividade, ganharão uma decoração temática, além de performances e narrativas conduzidas por personagens misteriosos que tomarão conta do espaço durante a tradicional noite das bruxas.
A experiência une elementos da festa norte-americana e do folclore brasileiro em uma visita guiada pela história da Cientista Quimera, que busca criar educadores perfeitos, capazes de conhecer tudo sobre todas as ciências e dominar os museus do mundo. Seus planos, porém, serão desafiados pelos Educadores Sinistros: a Caipora dos Fósseis, a Iara dos Aquários, o Caboclo Engrenado, o Boitatá Cósmico, a Musa do Salão Azul e o Bom Zelador, o guardião do museu. Enquanto os personagens enfrentam a vilã, apresentarão, de forma divertida, as temáticas de cada seção do museu: Universo, Vida, Engenho e Sociedade.
Além da visita livre pelo museu, serão oferecidas as seguintes ações:
Show de Química – três sessões com experimentos científicos interativos conduzidos por educadores do museu;
Oficinas de Slime – quatro sessões que permitem aos participantes compreender as reações químicas que formam o brinquedo gelatinoso e levar seus slimes para casa;
Maquiagem Horripilante – oito profissionais experientes oferecerão maquiagens temáticas ao público que garantir vaga nesta atividade.
As vagas para essas ações são limitadas e devem ser reservadas no ato da compra do ingresso.
Uma caça aos doces também será oferecida, com direito a pistas, carimbos e distribuição de doces e brindes. Próximo à bilheteria, cenários instagramáveis estarão montados para registros dos visitantes.
O Museu Catavento convida o público a comparecer fantasiado ao evento.
Serviço
Uma Noite no Museu – Halloween 2025
Data: Sexta-feira, 31 de outubro
Horário: 19h às 23h
Idade sugerida: A partir de 7 anos
Local: Museu Catavento – Av. Mercúrio, s/n, Parque Dom Pedro II, São Paulo/SP
Valor do ingresso: R$ 98 a R$ 118 inteira / R$ 49 a R$ 59 meia-entrada (valores poderão variar de acordo com o lote de vendas)
Valor do estacionamento: Valor fixo 30,00 reais (entrada portão 1). Traslado gratuito disponível das 17h30 às 00h00 – Itinerário: Terminal Pedro II > Metrô Pedro II > Museu Catavento