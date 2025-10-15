Câmara derruba veto a PL que beneficia pessoas com deficiência

A 32ª sessão ordinária, realizada nesta terça-feira (14), na Câmara Municipal, foi rápida e objetiva. Os poucos presentes, que compuseram um dos piores públicos do ano, puderam acompanhar a derrubada do veto ao Projeto de Lei (PL) nº 14.686/2025, de autoria do vereador Dika Xique Xique (Podemos), que estabelece a obrigatoriedade de reserva de assentos nas fileiras iniciais a pessoas com deficiência auditiva, em apresentações ou eventos públicos. Com a derrubada do veto, a Lei é sancionada e o Executivo pode ou não entrar com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) para derrubar o projeto.

“Agradeço a todos os vereadores pela derrubada a um veto de um projeto muito importante. A pessoa com deficiência auditiva precisa sentar nas primeiras fileiras no evento, pois assim ela pode ter a visão do intérprete de libras e acompanhar a apresentação completa. Isso é a inclusão na prática”, comenta Dika.

Por outro lado, os parlamentares mantiveram outros dois vetos vindos do Executivo. O primeiro foi ao Projeto de Lei nº 14.853/2025, de autoria do vereador Juninho Adilson (União), que institui o Estatuto da Desburocratização – que visa simplificar atos administrativos na prestação do serviço público. O outro foi do vereador Zé Dias (Republicanos), que previa a implantação do serviço de "Velório Virtual".