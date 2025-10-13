Casos descartados de intoxicação sobem para 246 em SP

O número de casos descartados de intoxicação por metanol em São Paulo passou de 189 para 246 nesta segunda-feira (13). A redução é resultado do trabalho da avaliação clínica e investigação epidemiológica, em conjunto com a análise laboratorial de confirmação ou descarte de casos.

A checagem vai desde a coleta das amostras em unidades de saúde até a análise no Laboratório de Toxicologia Analítica Forense (Latof) da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto e no CIATox da Unicamp.

O balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) desta tarde informa que foram descartados 57 novos casos — essa é a última atualização desde sexta-feira (10). Ao todo, o estado contabiliza 28 casos confirmados, além dos 100 em investigação.