Investimentos em habitação crescem mais de 400% em Jundiaí

A LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2026 de Jundiaí foi enviada à Câmara com receita total estimada de R$ 4,63 bilhões, 8% maior do que a praticada neste ano. Com a transformação da Fumas (Fundação Municipal de Ação Social) para Secretaria de Habitação Social, os investimentos nessa área irão aumentar 400% no ano que vem - resultado direto da reforma administrativa implementada pela Prefeitura, que reorganizou as funções e deu mais foco à política habitacional.

Antes da reestruturação, a antiga Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS) acumulava diversas atribuições além da habitação popular — como a administração do Sistema Funerário Municipal, a gestão do velório e ações sociais voltadas à população em situação de vulnerabilidade. Com a reforma, cada área passou a ter uma secretaria específica e com foco definido: o Serviço Funerário ficou sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, e as políticas sociais foram incorporadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

A SMH, por sua vez, passou a concentrar seus esforços exclusivamente nas políticas habitacionais e em moradias de interesse social — o que permitiu uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos.