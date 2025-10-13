13 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ORÇAMENTO 2026

Investimentos em habitação crescem mais de 400% em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Habitação popular terá mais recursos em Jundiaí em 2026 
Habitação popular terá mais recursos em Jundiaí em 2026 

A LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2026 de Jundiaí foi enviada à Câmara com receita total estimada de R$ 4,63 bilhões, 8% maior do que a praticada neste ano. Com a transformação da Fumas (Fundação Municipal de Ação Social) para Secretaria de Habitação Social, os investimentos nessa área irão aumentar 400% no ano que vem - resultado direto da reforma administrativa implementada pela Prefeitura, que reorganizou as funções e deu mais foco à política habitacional.

Antes da reestruturação, a antiga Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS) acumulava diversas atribuições além da habitação popular — como a administração do Sistema Funerário Municipal, a gestão do velório e ações sociais voltadas à população em situação de vulnerabilidade. Com a reforma, cada área passou a ter uma secretaria específica e com foco definido: o Serviço Funerário ficou sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, e as políticas sociais foram incorporadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

A SMH, por sua vez, passou a concentrar seus esforços exclusivamente nas políticas habitacionais e em moradias de interesse social — o que permitiu uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos.

Os números comprovam essa reorganização: enquanto em 2025, sob a estrutura da FUMAS, os recursos da habitação somavam R$ 78 mil, em 2026, com a SMH, esse valor saltou para R$ 404 mil, um aumento de mais de 400%. Já as despesas de custeio caíram de R$ 12,6 milhões para R$ 4,5 milhões, uma redução que demonstra maior racionalidade na aplicação dos recursos públicos.

“Em síntese, o novo modelo garantiu menos gastos administrativos e mais investimento direto em habitação. A mudança no orçamento não representa um corte, mas sim uma realocação inteligente, que fortalece as políticas públicas de moradia e assegura mais resultados concretos para a população jundiaiense, que não via investimentos em moradia há oito anos”, afirma o secretário de Habitação, Jeferson Coimbra.

Neste ano, a Prefeitura de Jundiaí - através da Secretaria de Habitação Social - já iniciou os empreendimentos Cravos III e Cravos IV, na Região Oeste de Jundiaí, com um total de 132 unidades. No Jardim São Camilo, também foram anunciados 200 apartamentos, no antigo campo de futebol no bairro.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários