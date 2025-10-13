Investimentos em habitação crescem mais de 400% em Jundiaí

A LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2026 de Jundiaí foi enviada à Câmara com receita total estimada de R$ 4,63 bilhões, 8% maior do que a praticada neste ano. Com a transformação da Fumas (Fundação Municipal de Ação Social) para Secretaria de Habitação Social, os investimentos nessa área irão aumentar 400% no ano que vem - resultado direto da reforma administrativa implementada pela Prefeitura, que reorganizou as funções e deu mais foco à política habitacional.
Antes da reestruturação, a antiga Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS) acumulava diversas atribuições além da habitação popular — como a administração do Sistema Funerário Municipal, a gestão do velório e ações sociais voltadas à população em situação de vulnerabilidade. Com a reforma, cada área passou a ter uma secretaria específica e com foco definido: o Serviço Funerário ficou sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, e as políticas sociais foram incorporadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).
A SMH, por sua vez, passou a concentrar seus esforços exclusivamente nas políticas habitacionais e em moradias de interesse social — o que permitiu uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos.
Os números comprovam essa reorganização: enquanto em 2025, sob a estrutura da FUMAS, os recursos da habitação somavam R$ 78 mil, em 2026, com a SMH, esse valor saltou para R$ 404 mil, um aumento de mais de 400%. Já as despesas de custeio caíram de R$ 12,6 milhões para R$ 4,5 milhões, uma redução que demonstra maior racionalidade na aplicação dos recursos públicos.
“Em síntese, o novo modelo garantiu menos gastos administrativos e mais investimento direto em habitação. A mudança no orçamento não representa um corte, mas sim uma realocação inteligente, que fortalece as políticas públicas de moradia e assegura mais resultados concretos para a população jundiaiense, que não via investimentos em moradia há oito anos”, afirma o secretário de Habitação, Jeferson Coimbra.
Neste ano, a Prefeitura de Jundiaí - através da Secretaria de Habitação Social - já iniciou os empreendimentos Cravos III e Cravos IV, na Região Oeste de Jundiaí, com um total de 132 unidades. No Jardim São Camilo, também foram anunciados 200 apartamentos, no antigo campo de futebol no bairro.