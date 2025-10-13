Museu da Língua Portuguesa exibe filmes da Mostra de Cinema

O Luz na Tela, o projeto de cinema ao ar livre do Museu da Língua Portuguesa, vai receber três sessões da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Gratuitas, elas vão acontecer nos dias 16, 17 e 18 de outubro, a partir das 19h, no Auditório do Museu. Localizado no histórico prédio da Estação da Luz, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

No dia 16 (quinta-feira), serão exibidos cinco curtas-metragens de animação. Em Vigília Noturna, de John Stevenson e Aiesha Penwarden, um marinheiro precisa enfrentar o trauma das batalhas da Segunda Guerra Mundial e os mistérios das profundezas do mar. A Cada Dia de Passa, de Emanuel Nevado, tem como protagonista uma velha ratinha que decide regressar ao local onde foi feliz.

O filme Ilha da Calamidade, de David Johnson, mostra dois marinheiros náufragos que ficam presos em uma ilha tropical com um pinguim travesso. Já O Menino e a Coruja, de Mário Gajo de Carvalho, apresenta um garoto que vive a vida de forma mágica, rodeado pela atmosfera pitoresca da sua aldeia. Por fim, em Sequencial, de Bruno Caetano, um jovem confronta seus medos pessoais e as adversidades da vida.