Museu da Língua Portuguesa exibe filmes da Mostra de Cinema

O Luz na Tela, o projeto de cinema ao ar livre do Museu da Língua Portuguesa, vai receber três sessões da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Gratuitas, elas vão acontecer nos dias 16, 17 e 18 de outubro, a partir das 19h, no Auditório do Museu. Localizado no histórico prédio da Estação da Luz, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
No dia 16 (quinta-feira), serão exibidos cinco curtas-metragens de animação. Em Vigília Noturna, de John Stevenson e Aiesha Penwarden, um marinheiro precisa enfrentar o trauma das batalhas da Segunda Guerra Mundial e os mistérios das profundezas do mar. A Cada Dia de Passa, de Emanuel Nevado, tem como protagonista uma velha ratinha que decide regressar ao local onde foi feliz.
O filme Ilha da Calamidade, de David Johnson, mostra dois marinheiros náufragos que ficam presos em uma ilha tropical com um pinguim travesso. Já O Menino e a Coruja, de Mário Gajo de Carvalho, apresenta um garoto que vive a vida de forma mágica, rodeado pela atmosfera pitoresca da sua aldeia. Por fim, em Sequencial, de Bruno Caetano, um jovem confronta seus medos pessoais e as adversidades da vida.
O documentário Copinha é a atração do dia 17 (sexta-feira). Dirigido por Joaquim Salles, o longa-metragem acompanha a participação do Esporte Clube Macapá na Copinha, o maior torneio de futebol sub-20 do mundo. O filme mostra a vontade dos atletas Dayveson e Jeremias de chamar a atenção de empresários e olheiros, e o trabalho do treinador Miguel Seruca, que visa lançar a carreira de jovens atletas. Copinha retrata quem vive o futebol à margem dos grandes centros urbanos e aborda temas como masculinidade, religião e a busca por fama nas redes sociais.
No dia 18 (sábado) a diretora Maria Clara Escobar apresenta o documentário Explode São Paulo, Gil. O filme conta a história de Gil, que, quando tinha 20 anos, mudou-se para São Paulo com a mulher para realizar o sonho de ser cantora. Enquanto este desejo não se concretiza, ela ganha a vida trabalhando como faxineira.
SERVIÇO:
Luz na Tela do Museu da Língua Portuguesa na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
De: 16 a 18 de outubro, às 19h
Auditório do Museu (sujeito a lotação)
Endereço: Praça da Luz, s/nº - Luz – Centro histórico de São Paulo
Grátis
Dia 16 (quinta-feira)
Animações Vigília Noturna, de John Stevenson e Aiesha Penwarden; A Cada Dia de Passa, de Emanuel Nevado; Ilha da Calamidade, de David Johnson; O Menino e a Coruja, de Mário Gajo de Carvalho; e Sequencial, de Bruno Caetano
Dia 17 (sexta-feira)
Documentário Copinha, de Joaquim Salles
Dia 18 (sábado)
Documentário Explode São Paulo, Gil, de Maria Clara Escobar