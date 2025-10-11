Deputada Luciene Cavalcante (PSOL) destina emenda para EMEB

Na tarde desta sexta-feira (10), os deputados estaduais Carlos Giannazi e Luciene Cavalcante (PSOL) visitaram a EMEB João Fernandes Neto, no bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí. Durante a visita, foi anunciado o repasse de cerca de R$ 235 mil por meio de emenda parlamentar da deputada Luciene, destinados à compra de equipamentos alinhados à abordagem Pikler, que valoriza o movimento livre, a autonomia e o desenvolvimento integral dos bebês, para a unidade. A emenda foi uma conquista da educadora infantil Paloma Soares, defensora da educação pública de qualidade na primeira infância, junto ao Movimento Cardume (PSOL). Mais tarde, os parlamentares participaram de uma reunião pública na Câmara Municipal com profissionais da educação, estudantes, famílias, sindicatos e representantes dos sistemas municipal e estadual de ensino. O encontro discutiu os principais desafios e perspectivas da educação pública na cidade e no estado de São Paulo.



Nobel da Paz

O Comitê Norueguês do Nobel anunciou nesta sexta-feira (10) que a líder opositora da ditadura de Nicolás Maduro, María Corina Machado, venceu o Nobel da Paz de 2025 por sua atuação pela democracia na Venezuela. De acordo com o anúncio, a láurea foi concedida pelo seu "trabalho incansável promovendo os direitos democráticos para o povo da Venezuela e pelo seu esforço em alcançar uma justa e pacífica transição da ditadura para a democracia".

María Corina, que completou 58 anos na última terça-feira (7), afirmou que a conquista é um impulso para a liberdade de seu país e dedicou o prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estava em campanha aberta pelo Nobel e ainda não a parabenizou.