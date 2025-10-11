Deputada Luciene Cavalcante (PSOL) destina emenda para EMEB

Na tarde desta sexta-feira (10), os deputados estaduais Carlos Giannazi e Luciene Cavalcante (PSOL) visitaram a EMEB João Fernandes Neto, no bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí. Durante a visita, foi anunciado o repasse de cerca de R$ 235 mil por meio de emenda parlamentar da deputada Luciene, destinados à compra de equipamentos alinhados à abordagem Pikler, que valoriza o movimento livre, a autonomia e o desenvolvimento integral dos bebês, para a unidade. A emenda foi uma conquista da educadora infantil Paloma Soares, defensora da educação pública de qualidade na primeira infância, junto ao Movimento Cardume (PSOL). Mais tarde, os parlamentares participaram de uma reunião pública na Câmara Municipal com profissionais da educação, estudantes, famílias, sindicatos e representantes dos sistemas municipal e estadual de ensino. O encontro discutiu os principais desafios e perspectivas da educação pública na cidade e no estado de São Paulo.
Nobel da Paz
O Comitê Norueguês do Nobel anunciou nesta sexta-feira (10) que a líder opositora da ditadura de Nicolás Maduro, María Corina Machado, venceu o Nobel da Paz de 2025 por sua atuação pela democracia na Venezuela. De acordo com o anúncio, a láurea foi concedida pelo seu "trabalho incansável promovendo os direitos democráticos para o povo da Venezuela e pelo seu esforço em alcançar uma justa e pacífica transição da ditadura para a democracia".
María Corina, que completou 58 anos na última terça-feira (7), afirmou que a conquista é um impulso para a liberdade de seu país e dedicou o prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estava em campanha aberta pelo Nobel e ainda não a parabenizou.
Habitação para a classe média
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (10), o novo modelo de crédito imobiliário, que reestrutura o uso da poupança para ampliar a oferta de crédito, especialmente para parte da população que ganha mais de R$ 12 mil. “Um trabalhador metalúrgico, um bancário, um químico, um gráfico, um trabalhador da Caixa Econômica, um professor [...] Essas pessoas não têm direito a comprar casa, porque elas nem são pobres, não estão na faixa 1, nem na faixa 2 [do Minha Casa, Minha Vida]”, disse. “Esse programa foi feito pensando nessa gente, pensando em dar àqueles que ainda não têm direito, o direito de ter a sua casinha um pouco melhor”, completou.
Nova decisão
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta sexta-feira (10) sua própria decisão que destituiu as defesas de Filipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores de Jair Bolsonaro. Ambos são réus do núcleo 2 da trama golpista. Martins protocolou no STF uma petição escrita à mão para contestar a destituição e afirmar que não aceita ser defendido pela Defensoria Pública da União (DPU), como determinou o ministro. Na nova decisão, Moraes deu prazo de 24 horas para os advogado Jeffrey Chiquini e Eduardo Kuntz, que haviam sido destituídos, protocolarem as alegações finais, última etapa antes do julgamento da ação penal.
Chegou ao fim
O ministro Luís Roberto Barroso se despediu, nesta semana, do Supremo Tribunal Federal (STF), após mais de 12 anos na Corte, sendo os dois últimos como presidente. Em discurso emocionado, afirmou deixar o cargo com a consciência tranquila e o sentimento de missão cumprida. “Começaria tudo outra vez, se preciso fosse”, declarou, sendo aplaudido de pé ao final. Barroso destacou sua dedicação à Constituição, à Justiça e à democracia, e disse sentir-se abençoado por ter podido servir ao país. Ele permanecerá por mais alguns dias no STF para concluir pendências antes de formalizar a aposentadoria, encerrando mais de 40 anos de serviço público.