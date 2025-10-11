Jundiaí registra déficit de contratação de servidores em 2025

A Prefeitura de Jundiaí enfrenta um déficit no número de servidores públicos em 2025. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP), entre os meses de janeiro e setembro, foram registradas 201 contratações, enquanto os desligamentos somaram 259 — ou seja, 58 servidores a menos no quadro da administração municipal.

Atualmente, o município conta com 7.745 servidores, sendo 7.160 efetivos. Os desligamentos incluem 122 aposentadorias, 128 exonerações e 9 falecimentos. A diferença entre o número de admissões e desligamentos reforça um cenário de desequilíbrio que pode impactar diretamente a prestação de serviços públicos, principalmente nas áreas de saúde e educação, que concentram a maior demanda por novos profissionais. Atualmente, a folha de pagamento mensal é de aproximadamente R$ 111 milhões, incluindo todos os encargos.

“A Prefeitura de Jundiaí conta atualmente com cerca de 8 mil servidores públicos, que atuam nas mais diversas áreas da administração municipal. As reposições decorrentes de aposentadorias estão sendo conduzidas com planejamento e responsabilidade. Novas contratações serão avaliadas e viabilizadas conforme os parâmetros legais e os princípios da responsabilidade fiscal”, explica o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Luiz Henrique Toresin.