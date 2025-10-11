Jundiaí registra déficit de contratação de servidores em 2025

A Prefeitura de Jundiaí enfrenta um déficit no número de servidores públicos em 2025. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP), entre os meses de janeiro e setembro, foram registradas 201 contratações, enquanto os desligamentos somaram 259 — ou seja, 58 servidores a menos no quadro da administração municipal.
Atualmente, o município conta com 7.745 servidores, sendo 7.160 efetivos. Os desligamentos incluem 122 aposentadorias, 128 exonerações e 9 falecimentos. A diferença entre o número de admissões e desligamentos reforça um cenário de desequilíbrio que pode impactar diretamente a prestação de serviços públicos, principalmente nas áreas de saúde e educação, que concentram a maior demanda por novos profissionais. Atualmente, a folha de pagamento mensal é de aproximadamente R$ 111 milhões, incluindo todos os encargos.
“A Prefeitura de Jundiaí conta atualmente com cerca de 8 mil servidores públicos, que atuam nas mais diversas áreas da administração municipal. As reposições decorrentes de aposentadorias estão sendo conduzidas com planejamento e responsabilidade. Novas contratações serão avaliadas e viabilizadas conforme os parâmetros legais e os princípios da responsabilidade fiscal”, explica o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Luiz Henrique Toresin.
O que diz a Educação
A Secretaria Municipal de Educação (SME) afirma que as contratações de profissionais da área acontecem de forma contínua e imediata, conforme a necessidade da rede. Sempre que há aposentadorias, desligamentos ou ausência de profissionais concursados, a reposição é realizada por meio de chamadas dos concursos públicos vigentes.
Atualmente, a rede conta com 2.274 professores, sendo 2.054 efetivos e 220 contratados pela escala rotativa - mecanismo utilizado para cobrir substituições temporárias em casos de licenças ou afastamentos. As contratações de auxiliares e estagiários são feitas pelo Departamento de Inovação e Inclusão (DEIN), sem a necessidade de concurso, garantindo o suporte às equipes escolares e o pleno funcionamento das unidades.
A Secretaria informou, ainda, que está em fase final o chamamento de todos os candidatos aprovados no concurso vigente para o cargo de Educador Infantil e, no dia 2 de novembro, haverá a realização de prova objetiva do novo concurso. Por fim, a Secretaria ressaltou que acompanha a movimentação de servidores para que as reposições sejam feitas de forma ágil para manter o quadro completo em todas as unidades.