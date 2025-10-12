Em ano eleitoral, Estado reforça investimentos em área social

Segundo informações do Estadão, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) elaborou um orçamento para 2026 com redução nos investimentos estaduais e reforço nas áreas sociais — com destaque para o SuperAção, programa paulista de combate à pobreza, que funciona como uma espécie de contraponto ao Bolsa Família. A proposta prevê um investimento total de R$ 31,5 bilhões no próximo ano, dos quais R$ 1,9 bilhão será destinado à área social. Em comparação, em 2024, os investimentos totais somaram R$ 32,9 bilhões, com R$ 1,3 bilhão voltado para programas sociais. Apenas para o programa, Tarcísio quer destinar R$ 553 milhões, contra os 12 milhões previstos para 2025.

A medida é considerada eleitoreira por analistas políticos. Para o doutor em filosofia do direito, Walter Celeste, Tarcísio de Freitas é um governador em busca de uma identidade após abandonar o perfil moderado, assumir um papel mais radical e se enfraquecer após os recentes abalos sofridos pela extrema direita. “A aposta na pauta social é uma forma de se solidificar no Estado de São Paulo e conseguir a reeleição. A partir de 2026, ele terá um caminho mais aberto para a presidência da república sem a concorrência do Lula”, explica.

Apesar disso, Walter faz ressalvas, pois o governador sempre passou a imagem de trabalhar para os ricos e mudar essa imagem não será uma tarefa fácil. “Ele foi um dos principais articuladores para derrubar a Medida Provisória (MP) de taxação aos super-ricos e bets. Tarcísio também não tem uma boa imagem perante aos professores, pois a educação está entregue a um grupo de pessoas que pensam a educação de uma forma empresarial e tratam professores como se fossem máquinas, trazendo prejuízos à vida deles”, explica.