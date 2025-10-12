Mais da metade que trabalha por conta em Jundiaí está informal

Em Jundiaí, mais da metade (52,12%) das pessoas que trabalham por conta não têm CNPJ. Sem se registrarem – nem como microempreendedores individuais (MEIs) –, ficam na informalidade. Este dado faz parte do levantamento feito pelo Censo 2022 e foi divulgado nesta última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). O Censo 2022 mostra ainda que empregadores também trabalham por conta, mas costumam ser pessoas físicas, são 8.155 no município, dos quais 7.476 têm CNPJ (91,67%).

Na distribuição da população ocupada na ocasião do levantamento de dados do Censo 2022, Jundiaí tinha 220.445 pessoas desenvolvendo alguma ocupação, cerca de 49,7% dos habitantes em 2022 (443.221). Desse total, 62,26% (137.626) trabalhava para o setor privado, ou seja, para uma empresa; 7,8% (17.247) da população estava empregada no setor público; 23,69% (52.357) trabalhava por conta; 3,69% (8.155) era empregador; 1,65% (3.642) executava trabaho doméstico; 0,39% (871) trabalhava para empresa estatal; e 0,25% (547) era militar.

Em relação ao registro, 89,34% que trabalha para o setor privado têm carteira assinada e 10,66% não têm. No setor público, são 73,22% com registro em carteira e 26,78% sem. Por outro lado, a maioria de quem desenvolve trabalho doméstico não tem registro em carteira (68,04%), apenas 31,96% têm.