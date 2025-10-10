Trem Intercidades é o principal investimento em mobilidade

Com previsão de entrar em operação em 2031, o Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte é hoje o maior investimento do Governo do Estado de São Paulo na área de mobilidade urbana e regional. Com investimentos previstos na casa de R$ 14,2 bilhões, o projeto TIC Eixo Norte irá beneficiar aproximadamente 15 milhões de pessoas em 11 municípios e gerar mais de 10 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Apenas em Jundiaí, a previsão é que cerca de 15 mil pessoas utilizem diariamente o transporte.
O TIC, assim como o Trem Intermetropolitano (TIM) estão na fase de elaboração do projeto básico, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2025. O projeto executivo será desenvolvido na sequência, e as obras devem começar no primeiro semestre de 2026.
O TIC Eixo Norte fará a ligação entre São Paulo e Campinas, com parada em Jundiaí. A expectativa é de que o trem atinja até 140 km/h e transporte até 860 passageiros por viagem. Já o TIM, considerado um serviço complementar, conectará Jundiaí a Campinas, com paradas intermediárias em Valinhos, Vinhedo e Louveira, ao longo de um trajeto de 44 km. A operação está prevista para iniciar em 2029. O preço das passagens será limitado a R$ 0,64/km e R$ 0,32/km, respectivamente.
Integração
Ainda segundo o Governo do Estado, outro projeto que se integra ao TIC Eixo Norte é o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Campinas, ainda em fase de estudos. Com 44 km de extensão, o VLT será dividido em dois ramais de 22 km, com 18 estações, e fará conexão com o Aeroporto Internacional de Viracopos e com o próprio TIC.
A estimativa é que a fase de estudos seja concluída até o final de 2026. A proposta é beneficiar cerca de 1,6 milhão de pessoas em três municípios, com a geração de aproximadamente 3 mil empregos ao longo da implantação.
Mobilidade gera críticas
A mobilidade urbana na região tem gerado críticas – sobretudo de partidos de oposição do Governador Tarcísio. O vereador Henrique Parra (PSOL) encaminhou quatro indicações para melhorias viárias na rodovia Vereador Geraldo Dias, implementação de passagens de fauna nas rodovias que transpassam Jundiaí e para a adoção de medidas emergenciais para o aumento da segurança na rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli – que liga Jundiaí a Itupeva. Apenas neste ano, já aconteceram uma série de acidentes no local, com motocicletas, carros e pedestres. O Jornal de Jundiaí perguntou se havia planos para a rodovia, mas não houve resposta.
“A mobilidade em Jundiaí sofre da falta de atenção por parte do Governo do Estado. Há 3 falhas graves. Jundiaí tem as piores colocações em mortes e acidentes de trânsito, a maior parte nas seis rodovias estaduais que atravessam a cidade. É urgente investir em acostamento, passarelas, redutores de velocidade e melhor iluminação. Também dar segurança para ciclistas. O segundo ponto foi o fim do serviço 710 da CPTM, que precisa ser revisto. Milhares de pessoas estão gastando uma hora, uma hora e meia a mais por dia para chegar e voltar do trabalho e piorou muito a qualidade. Por fim, o governo do estado precisa investir para organizar os pontos interurbanos. Hoje quem usa ônibus interurbano não tem ponto de ônibus confortável, protegido do sol, chuva, com banco, banheiro”, avaliou o parlamentar.
Pesquisa
Para apoiar o planejamento de longo prazo em mobilidade, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) informou que iniciou um amplo levantamento de dados de deslocamento nas regiões metropolitanas do estado. A primeira etapa foi iniciada na Região Metropolitana de Jundiaí, com previsão de coleta de dados no primeiro semestre de 2026.
A pesquisa será feita por meio de dados de telefonia móvel e entrevistas domiciliares, abrangendo uma população estimada em 843,5 mil habitantes. Os resultados serão utilizados no Plano Integrado de Transportes Urbanos (PITU), que orientará os investimentos em transporte para as próximas décadas.