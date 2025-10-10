Trem Intercidades é o principal investimento em mobilidade

Com previsão de entrar em operação em 2031, o Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte é hoje o maior investimento do Governo do Estado de São Paulo na área de mobilidade urbana e regional. Com investimentos previstos na casa de R$ 14,2 bilhões, o projeto TIC Eixo Norte irá beneficiar aproximadamente 15 milhões de pessoas em 11 municípios e gerar mais de 10 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Apenas em Jundiaí, a previsão é que cerca de 15 mil pessoas utilizem diariamente o transporte.

O TIC, assim como o Trem Intermetropolitano (TIM) estão na fase de elaboração do projeto básico, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2025. O projeto executivo será desenvolvido na sequência, e as obras devem começar no primeiro semestre de 2026.

O TIC Eixo Norte fará a ligação entre São Paulo e Campinas, com parada em Jundiaí. A expectativa é de que o trem atinja até 140 km/h e transporte até 860 passageiros por viagem. Já o TIM, considerado um serviço complementar, conectará Jundiaí a Campinas, com paradas intermediárias em Valinhos, Vinhedo e Louveira, ao longo de um trajeto de 44 km. A operação está prevista para iniciar em 2029. O preço das passagens será limitado a R$ 0,64/km e R$ 0,32/km, respectivamente.

Integração