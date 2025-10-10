Jundiaí registra 31 casos de eritema infeccioso em EMEB

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí confirmou, por meio da Vigilância Epidemiológica, a ocorrência de um surto de eritema infeccioso (parvovirose B19) na Escola Municipal de Educação Básica Maria Angélica Lourençon, no bairro Corrupira. Desde o dia 5 de setembro, 31 casos foram diagnosticados entre crianças, a maioria da região. O caso é isolado já que em 2024 não houve registro das doenças.

Segundo a Secretaria, a Vigilância Epidemiológica, em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região, adotou medidas imediatas assim que o surto foi identificado. As ações incluíram atendimento clínico às crianças afetadas, verificação da situação vacinal, além de orientações à equipe escolar e às famílias

O pediatra e professor do Hospital Universitário (HU), Saulo Passos, explica que o eritema infeccioso é uma doença causada pelo vírus eritrovírus B19 (antigo parvovírus B19), que infecta células precursoras de eritrócitos. Ela é transmitida pelo ar, por meio de gotículas e contato pessoal. “É uma doença leve, que se manifesta com um quadro semelhante à infecção gripal, ou seja, mal-estar, febre e coriza. Após quatro dias surge a vermelhidão no rosto, característica com aspecto de “bochechas esbofeteadas”, e também pode aparecer nos braços e pernas”, comenta.