Jundiaí lança pedra fundamental do Espaço Girassóis

Na manhã do próximo domingo (12), às 8h30, será realizado o lançamento oficial da pedra fundamental do Espaço Girassóis, na Arena Capivara, localizada no Mundo das Crianças. O projeto foi desenvolvido em conjunto entre Prefeitura e a DAE Jundiaí, com o propósito de ampliar a acessibilidade e promover a inclusão no parque.
Com uma área total de quatro mil metros quadrados, o Espaço Girassóis será o maior ambiente sensorial da América Latina voltado ao público neurodivergente e às pessoas com deficiências ocultas. A proposta nasceu da necessidade de criar um espaço que acolhesse todas as crianças, oferecendo experiências lúdicas e educativas em um ambiente natural e acessível.
O projeto arquitetônico é inovador, baseado em estímulos multissensoriais que unem natureza, arte, educação, saúde e lazer em um espaço acolhedor como o Mundo das Crianças. Mais do que uma área física, o projeto propõe um abraço sensorial, voltado ao desenvolvimento infantil, à integração social e ao bem-estar emocional.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, o Espaço Girassóis é mais uma demonstração do compromisso em fazer de Jundiaí uma cidade realmente inclusiva. “Ele nasce com o mesmo propósito que inspirou a criação do Clube de Mães Atípicas, do Fundo Social, um programa que acolhe, escuta e orienta mães atípicas, oferecendo suporte e encaminhamento para os serviços da Prefeitura. Assim como essas iniciativas, outros projetos intersetoriais já estão sendo estruturados, para ampliar o cuidado e o acolhimento a todas as famílias que mais precisam. Estamos construindo, juntos, uma cidade que acolhe, respeita e oferece oportunidades para todos”, destaca.
O espaço contará com trilha sensorial tátil e psicomotora, brinquedos sonoros de baixa intensidade com dissipação acústica pela vegetação, caixa de areia com brinquedos de movimento vestibular e psicomotor, jardim olfativo com plantas de cores suaves e aromas não agressivos, área de brinquedos psicomotores com piso emborrachado, brinquedos adaptados para PNE/PCD, brinquedos visuais e de sombra projetada, além de uma Casa de Apoio equipada com enfermaria e banheiros acessíveis e um Espelho d’Água para experiências e estímulos com a água.
“Com o Espaço Girassóis, daremos um passo importante, criando um ambiente com objetivo de acolher, ensinar, inspirar e evoluir, onde cada criança poderá explorar o Mundo das Crianças de forma única e inclusiva”, afirma o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo.
Todas as atrações foram planejadas para estimular o desenvolvimento motor e cognitivo, reduzir a ansiedade, melhorar o foco, favorecer a interação social e a comunicação, além de promover inclusão e acolhimento emocional.
O projeto está previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2026.