Jundiaí lança pedra fundamental do Espaço Girassóis

Na manhã do próximo domingo (12), às 8h30, será realizado o lançamento oficial da pedra fundamental do Espaço Girassóis, na Arena Capivara, localizada no Mundo das Crianças. O projeto foi desenvolvido em conjunto entre Prefeitura e a DAE Jundiaí, com o propósito de ampliar a acessibilidade e promover a inclusão no parque.

Com uma área total de quatro mil metros quadrados, o Espaço Girassóis será o maior ambiente sensorial da América Latina voltado ao público neurodivergente e às pessoas com deficiências ocultas. A proposta nasceu da necessidade de criar um espaço que acolhesse todas as crianças, oferecendo experiências lúdicas e educativas em um ambiente natural e acessível.

O projeto arquitetônico é inovador, baseado em estímulos multissensoriais que unem natureza, arte, educação, saúde e lazer em um espaço acolhedor como o Mundo das Crianças. Mais do que uma área física, o projeto propõe um abraço sensorial, voltado ao desenvolvimento infantil, à integração social e ao bem-estar emocional.