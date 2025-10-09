Vocação esportiva da cidade inspira atletas do Time Jundiaí

O Dia Mundial do Atletismo é comemorado neste dia 9 de outubro. A modalidade, uma das mais antigas do mundo, é considerada a base de outras atividades esportivas, por conta de seus movimentos primários. Originado na Grécia Antiga, o atletismo é referência em Jundiaí, com grande número de praticantes. Alguns deles integram o Time Jundiaí, da Prefeitura, que valoriza o trabalho tanto de quem busca manter a forma e ganhar qualidade de vida quanto dos atletas de alto rendimento, orientados pelo professor Robson Mian.
O treinador de atletismo, de 52 anos, tem três décadas de carreira e atua no Time Jundiaí há 18 anos. “É muito bom ajudar os atletas a se desenvolverem nas pistas e fora delas. Nossa cidade tem uma vocação esportiva natural e oferece estrutura diferenciada, como a pista oficial para atletismo e profissionais capacitados. Treinar para a vida é o primeiro passo; para o alto rendimento, o segundo passo”, disse Mian.
Robson enfatiza que as vantagens da prática esportiva vão além das conquistas. “Meu trabalho também é reforçar a importância de os alunos terem valores fundamentais, como disciplina, sociabilização, caráter e responsabilidade. Repito sempre: que meus atletas sempre acreditem neles. São pessoas mais fortes, capazes e vencedoras”, continuou. “Aqui os atletas são sempre motivados e preparados para serem protagonistas da própria vida”, finalizou o professor do Time Jundiaí.
Um dos talentos “lapidados” por Robson Mian é a fundista (atleta de provas longas) Maria do Carmo Viana dos Santos, de 61 anos. Sua principal prova é a marcha atlética de 5 mil metros. Mas em Jundiaí, e principalmente na pista do CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, ela é conhecida apenas por “Toco”, por causa de sua baixa estatura. “Estou com o Mion há 18 anos no Time Jundiaí. Ele é como um irmão para mim. O Time, o professor e o esporte são a minha vida, a minha família”, disse a Toco, nascida na cidade mineira de Poté. A corredora “virou jundiaiense” há mais de cinco décadas.
A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, cumprimentou os praticantes de atletismo de Jundiaí. “Nosso time é muito dedicado e representa a cidade com boas performances. A Secretaria busca constantemente aprimorar a qualificação dos nossos treinadores, servidores e atletas. Trabalhamos para oferecer aos munícipes as melhores políticas públicas de incentivo, com foco na qualidade de vida das pessoas”, revelou Rita Orsi.