Vocação esportiva da cidade inspira atletas do Time Jundiaí

O Dia Mundial do Atletismo é comemorado neste dia 9 de outubro. A modalidade, uma das mais antigas do mundo, é considerada a base de outras atividades esportivas, por conta de seus movimentos primários. Originado na Grécia Antiga, o atletismo é referência em Jundiaí, com grande número de praticantes. Alguns deles integram o Time Jundiaí, da Prefeitura, que valoriza o trabalho tanto de quem busca manter a forma e ganhar qualidade de vida quanto dos atletas de alto rendimento, orientados pelo professor Robson Mian.

O treinador de atletismo, de 52 anos, tem três décadas de carreira e atua no Time Jundiaí há 18 anos. “É muito bom ajudar os atletas a se desenvolverem nas pistas e fora delas. Nossa cidade tem uma vocação esportiva natural e oferece estrutura diferenciada, como a pista oficial para atletismo e profissionais capacitados. Treinar para a vida é o primeiro passo; para o alto rendimento, o segundo passo”, disse Mian.

Robson enfatiza que as vantagens da prática esportiva vão além das conquistas. “Meu trabalho também é reforçar a importância de os alunos terem valores fundamentais, como disciplina, sociabilização, caráter e responsabilidade. Repito sempre: que meus atletas sempre acreditem neles. São pessoas mais fortes, capazes e vencedoras”, continuou. “Aqui os atletas são sempre motivados e preparados para serem protagonistas da própria vida”, finalizou o professor do Time Jundiaí.