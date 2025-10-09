Torneio Tubarão de Natação reúne mais de 250 atletas no sábado

O Complexo Aquático Devanir W. Penteado Jr., sedia mais uma edição do Torneio Tubarão de Natação neste sábado (11), a partir das 14h. Organizado pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), o evento reunirá 257 jovens atletas, com idades entre 6 e 17 anos, vindos de Jundiaí e de outras cidades da região.

“Está prevista a participação de 18 equipes de outros municípios, alguns deles já inscritos na Federação Aquática Paulista. O Time Jundiaí também será bem representado e estou certa que teremos um campeonato de alto nível técnico”, disse a secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi.

A entrada é gratuita para quem quiser prestigiar os jovens nadadores confirmados na disputa.